Trả điện thoại iPhone cho nữ sinh Nhật Bản đánh rơi

(VTC News) -

Ngày 02/9, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế trao trả điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên trường Đại học Tsukuba, hiện đang tham gia hội thảo tại ĐH Huế).

Cán bộ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế trả lại chiếc điện thoại cho nữ sinh viên người Nhật đang dự hội thảo tại ĐH Huế đúng dịp nghỉ lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. (Ảnh: Công Quang)

Trước đó, khoảng 11h ngày 01/9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall, (phường An Cựu, TP Huế), tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế trên đường làm nhiệm vụ nhặt được chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, Phòng An ninh Kinh tế nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi điện thoại là chị Mii Uchino, đang trú tại số 05 đường Lương Thế Vinh (phường Thuận Hóa, TP Huế) và thực hiện các thủ tục để trao trả.

Bức thư cảm ơn gửi Công an TP Huế của nữ sinh viên người Nhật. (Ảnh: Công Quang)

Nhận lại điện thoại của mình, chị Mii Uchino vui mừng chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đánh rơi điện thoại, bởi trong đó có nhiều thông tin, tài liệu của cá nhân rất quan trọng. Thật may mắn, tôi được Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế liên hệ để nhận lại.

Tôi rất biết ơn, cảm kích tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy hỗ trợ kịp thời của Công an TP Huế. Việc làm này góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Huế, Công an TP Huế và lực lượng Công an trong mắt bạn bè quốc tế..."