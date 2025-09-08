Các ứng viên có thể thay thế ông Shigeru Ishiba làm Thủ tướng Nhật Bản

(VTC News) -

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 7/9 đã tuyên bố từ chức sau chuỗi thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử, trong đó có bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 vừa qua.

Động thái này mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong bối cảnh liên minh cầm quyền mất đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện. Khả năng một ứng viên từ phe đối lập lên nắm quyền lần này cũng được nhắc đến.

Sanae Takaichi

Ở tuổi 64, bà Sanae Takaichi có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản nếu giành chiến thắng. Bà là thành viên kỳ cựu của LDP, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Bộ trưởng An ninh kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ. Năm ngoái, bà Takaichi đã thất bại trước ông Ishiba trong vòng hai cuộc bỏ phiếu chọn lãnh đạo đảng.

Bà được biết đến với quan điểm bảo thủ, ủng hộ sửa đổi hiến pháp sau Thế chiến II. Về kinh tế, bà Takaichi nổi bật với lập trường phản đối việc Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất, đồng thời kêu gọi tăng chi tiêu công để hỗ trợ nền kinh tế.

Nghị sĩ Nhật Bản Sanae Takaichi, ứng viên sáng giá thay thế Ishiba làm Thủ tướng Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Shinjiro Koizumi

Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, là con trai của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro. Nếu được lựa chọn, ông sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong thời hiện đại.

Ông Koizumi từng tham gia tranh cử lãnh đạo LDP năm ngoái, tự định vị mình như nhà cải cách, với cam kết khôi phục niềm tin của công chúng vào đảng cầm quyền sau hàng loạt bê bối. Không giống như bà Sanae Takaichi phải rời chính phủ sau thất bại, ông Koizumi tiếp tục ở lại nội các của Thủ tướng Ishiba với vai trò Bộ trưởng Nông nghiệp, phụ trách chương trình kiểm soát giá gạo.

Trước đó, khi giữ chức Bộ trưởng Môi trường năm 2019, ông gây chú ý khi kêu gọi loại bỏ các lò phản ứng hạt nhân, dù từng bị chỉ trích vì phát biểu chính sách khí hậu cần trở nên “hấp dẫn”.

Ông Shinjiro Koizumi.

Yoshimasa Hayashi

Ông Yoshimasa Hayashi (64 tuổi) là chính khách kỳ cựu, giàu kinh nghiệm ngoại giao.

Ông hiện giữ chức Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, đồng thời là người phát ngôn cấp cao của chính phủ từ tháng 12/2023 dưới thời các thủ tướng Fumio Kishida và Shigeru Ishiba.

Trong sự nghiệp, ông Hayashi đã đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao cho tới Nông nghiệp. Ông nổi bật nhờ kinh nghiệm ngoại giao phong phú, từng làm việc tại tập đoàn Mitsui & Co, học tại Trường Kennedy (Đại học Harvard) và có thời gian làm trợ lý cho nghị sĩ Mỹ.

Ông Hayashi từng hai lần tranh cử lãnh đạo LDP vào các năm 2012 và 2024. Ông nhiều lần nhấn mạnh cần tôn trọng sự độc lập của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong hoạch định chính sách tiền tệ, được xem là một tiếng nói ôn hòa và có xu hướng cân bằng trong nội bộ đảng.

Các ứng viên khác

Ông Yoshihiko Noda (68 tuổi): Cựu Thủ tướng, lãnh đạo đảng Dân chủ Hiến pháp. Ông được biết đến với lập trường thận trọng về tài khóa và từng đề xuất giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm.

Ông Yuichiro Tamaki (56 tuổi): Lãnh đạo Đảng Dân chủ vì Nhân dân, ủng hộ giảm thuế và tăng cường quốc phòng. Ông kêu gọi chính sách kinh tế cân bằng, vừa hỗ trợ tăng trưởng vừa giảm phụ thuộc vào các gói kích thích.

Giới phân tích cho rằng người kế nhiệm ông Ishiba sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, từ việc ổn định nội bộ chính trị, củng cố liên minh cầm quyền cho tới điều hành kinh tế trong bối cảnh lạm phát và sức ép nợ công.