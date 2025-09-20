Hơn 500 thầy cô từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ chung tay gìn giữ tiếng Việt

(VTC News) -

Khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu tổ chức.

Khóa tập huấn diễn ra từ 26/7 đến 20/9, đã có 5 buổi học trực tuyến trọng tâm với nội dung thiết thực. Hơn 550 thầy cô, học viên tham dự đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hàng trăm bài thu hoạch được gửi về, góp phần hình thành kho tư liệu chung phục vụ giảng dạy.

Lan tỏa tinh thần gìn giữ tiếng Việt

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản - nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong lòng thế hệ trẻ.

Từ Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh (Khon Kaen) chia sẻ: “Cộng đồng người Việt tại Thái Lan có lịch sử lâu đời và việc dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ luôn được bà con quan tâm".

Bà Vũ Chi Mai và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản dự phiên bế mạc trực tuyến.

Đại diện Ban Cố vấn, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết xúc động bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự tham gia nghiêm túc của hơn 500 thầy cô trên khắp thế giới. Dù đang dạy học ở một đất nước xa xôi, mỗi người trong chúng ta đều có chung một tâm huyết là giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Tôi tin rằng chính sự gắn bó và sẻ chia này sẽ làm nên sức mạnh to lớn để tiếng Việt luôn được nâng niu, trân trọng và vang vọng khắp năm châu”.

Đội ngũ giảng viên gồm: GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, PGS.TS Hoàng Anh Thi, PGS.TS Trịnh Cẩm Lan, TS. Nguyễn Khánh Hà.

Đại Đức Thích Pháp Quang, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm tại Sri Lanka, cũng chia sẻ câu chuyện đầy xúc động: “Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka chỉ khoảng dưới 200 người nhưng chúng tôi vẫn duy trì ba lớp tiếng Việt với hơn 60 em. Nhờ khóa tập huấn này, chúng tôi được tiếp cận giáo trình bài bản, học hỏi phương pháp hiện đại từ các giảng viên giàu kinh nghiệm.

Chúng tôi còn được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các thầy cô khắp thế giới - đó là nguồn động lực lớn để tiếp tục giữ gìn tiếng Việt tại Sri Lanka”.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng công bố loạt hoạt động sắp tới như: Ra mắt chính thức mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn cầu vào ngày 29/9; Xây dựng “Bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới” nhằm làm cơ sở hoạch định chính sách hỗ trợ; Hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT): số hóa tài liệu, phát triển kho học liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học. Tổ chức tập huấn nâng cao và tư vấn định kỳ nhằm hỗ trợ giáo viên kiều bào, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.