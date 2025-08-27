6 Kiều bào là Sứ giả tiếng Việt năm 2025

(VTC News) -

Tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Gala “Tiếng Việt thân thương” với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và trao giải Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Trung Kiên, cho biết chương trình năm nay diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đây là cơ hội để kiều bào thêm gắn bó với quê hương, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quý báu cho sự phát triển đất nước.

BTC Trao giải Sứ giả tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 cho 6 Kiều bào.

Theo Ông Kiên, Tiếng Việt cũng giống như dòng sông quê, khởi nguồn từ lời ru của cha mẹ, của ông bà, từ những câu ca dao, tục ngữ, rồi thấm dần vào tâm hồn qua những lời thơ, câu hát, những bài học lịch sử, không ngừng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và cùng những người con Việt Nam lan tỏa đi khắp muôn phương trên thế giới.

Ông bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ tiếp tục giữ gìn, trân trọng tiếng Việt như mạch nguồn tâm hồn, để “dòng sông tiếng Việt” mãi chảy qua các thế hệ, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và lan tỏa tình yêu thương.

Anh Nguyễn Duy Anh, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025 chia sẻ xúc động tự hào khi được vinh danh ở Gala năm nay. Anh cho biết đã chọn chủ đề dự thi với tên gọi "vùng trời quê hương".

"Với chúng tôi, người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài luôn tâm niệm ở đâu có tiếng Việt, văn hóa Việt thì nơi đó quê hương Việt Nam luôn hiện hữu và chúng tôi càng có ý thức để xây dựng vị thế đất nước trong mắt bạn bè quốc tế", anh cho biết.

Hơn 100 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có gần 80 thầy cô giáo, tình nguyện viên đang tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài tham dự đêm ga la Tiếng Việt thân thương.

Chị Hoàng Thị Hồng Hà, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025 chia sẻ, đối với mỗi người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt luôn là cầu nối với quê hương đất nước. Chị cho rằng, học tiếng Việt không chỉ là học ngôn ngữ, mà còn là học yêu bản sắc văn hoá dân tộc, yêu đất nước, và mỗi người Việt ở nước ngoài sẽ là một sứ giả, hạt giống lan toả vẻ đẹp của tiếng Việt ra thế giới.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp phong phú của văn hóa và ngôn ngữ Việt, cùng những phóng sự chân thực ghi lại hành trình gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt của kiều bào ở khắp nơi trên thế giới.

Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, đồng thời tri ân, khuyến khích các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt vào ngày 8/9 hàng năm.