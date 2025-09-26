Kiều bào tại Nhật Bản kiến nghị chính sách với Quốc hội

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cùng đông đảo đại diện hội đoàn và kiều bào tiêu biểu khu vực Kyushu – Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai, cùng nhiều lãnh đạo hội đoàn Việt Nam tại khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm cùng bà con cộng đồng.

Những kiến nghị thiết thực từ kiều bào

Thay mặt cộng đồng gần 22.000 người Việt Nam tại Fukuoka, ông Nguyễn Duy Anh – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka đã chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của kiều bào nơi đây.

Trình bày trước Phó Chủ tịch Quốc hội, cộng đồng kiều bào đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để bà con gắn bó hơn với đất nước.

Nổi bật là đề xuất cấp mã định danh công dân cho thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra tại Nhật, nhằm giúp các em thuận lợi hơn khi về Việt Nam học tập, làm thủ tục hành chính. Ngoài ra, bà con cũng mong muốn được tham gia bầu cử và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi công dân như trong nước.

Ông Phạm Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Kyushu phát biểu.

Bên cạnh đó, ông Phạm Thanh Hoàng – Chủ tịch Hội Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Kyushu kiến nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu cải thiện chính sách thuế, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp kiều bào tham gia thương mại hai chiều.

Ông nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng còn rất lớn, nhưng nếu thủ tục rườm rà sẽ hạn chế sức cạnh tranh.

Trong khi đó, ông Trịnh Thành Đạt, Giám đốc một công ty công nghệ của kiều bào đề xuất Quốc hội chú trọng hơn tới chính sách về trí tuệ nhân tạo (AI), tạo cơ chế thu hút các chuyên gia Việt kiều trong lĩnh vực công nghệ cao tham gia nghiên cứu, chuyển giao.

Ông cho rằng “AI không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là cơ hội để Việt Nam bứt phá, nếu biết tận dụng chất xám và nguồn lực từ cộng đồng trí thức Việt Nam toàn cầu".

Ông Nguyễn Duy Anh, đại diện cộng đồng người Việt ở Nhật Bản kiến nghị Quốc hội về mã định danh, dịch vụ công trực tuyến và quyền bầu cử.

Ngoài ra, các kiến nghị khác bao gồm: đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và cư trú; đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu giữa cơ quan trong nước và cơ quan đại diện ngoại giao; đưa dịch vụ công trực tuyến ra nước ngoài; và mở rộng các chương trình để trí thức, doanh nhân kiều bào có cơ hội cống hiến, đầu tư và chuyển giao tri thức cho đất nước

“Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi luôn tự hào mang trong tim dòng máu Việt, nguyện là nhịp cầu gắn kết, cùng dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc", ông Nguyễn Duy Anh xúc động chia sẻ.

Gắn kết đồng bào trong và ngoài nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời khẳng định Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những đóng góp của Kiều bào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt cộng đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, kiều bào luôn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông nhấn mạnh: “Mọi chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng tới mục tiêu gắn kết đồng bào trong và ngoài nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn được quan tâm, lắng nghe và đồng hành trong sự phát triển của đất nước.”

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và nhiều thách thức mới, việc phát huy trí tuệ, nguồn lực và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là yếu tố quyết định để nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn, công nghệ, trí tuệ để đóng góp thiết thực cho quê hương, qua đó thắt chặt hơn nữa tình gắn bó giữa kiều bào và Tổ quốc.