Loạt nhà ven Hồ Gươm di dời, người gom phế liệu kiếm tiền triệu mỗi ngày

Một người phụ nữ thường xuyên có mặt tại khu vực này chia sẻ, đây là thời điểm hiếm có đối với những người làm nghề. “Có ngày gom được vài bộ cửa sắt, khung nhôm, điều hòa cũ, dây điện còn sót lại trong nhà trống là cũng được cả triệu đồng. Nhưng phải nhanh, nếu chậm là không còn gì. Chỗ nào thấy chưa quây tôn là tranh thủ vào ngay”, chị nói. Người này cũng cho biết thêm, họ không phải vào bừa bãi mà thường hỏi thăm bảo vệ khu phố, người dân xung quanh để tránh làm ảnh hưởng đến tài sản còn sót lại của chủ nhà.