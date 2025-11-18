Nỗi trăn trở của 42 hộ dân sắp di dời khỏi khu vực Hồ Gươm

Theo chủ trương đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, các hộ dân đủ điều kiện bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sẽ được bố trí tái định cư. Hình thức tái định cư linh hoạt, bao gồm: đất ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) hoặc ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh), hoặc căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng). Trong đó, khu tái định cư Thượng Thanh gồm nhiều đơn nguyên cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng số 67 căn hộ có diện tích linh hoạt, dao động từ dưới 50m² đến hơn 80m². Giá bán các căn hộ tại đây (đã bao gồm 2% phí bảo trì) được xác định cụ thể: căn thông thường (từ tầng 2 đến tầng 7) có mức giá khoảng 28-30 triệu đồng/m², trong khi các căn góc có mức giá cao hơn, từ 30-33 triệu đồng/m². (Ảnh: Minh Đức)