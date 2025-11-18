Nỗi trăn trở của 42 hộ dân sắp di dời khỏi khu vực Hồ Gươm

Để xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm với diện tích khoảng 2,14 ha và hình thành một không gian công cộng mới cho Thủ đô, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ di dời 42 hộ dân khỏi khu vực trung tâm.
Đây là dự án chỉnh trang đô thị quan trọng, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của phần lớn người dân. Dù vậy, việc phải rời xa nơi gắn bó qua nhiều thế hệ vẫn khiến một số hộ bày tỏ lo lắng về sinh kế, các thủ tục pháp lý cũng như khả năng ổn định cuộc sống sau khi di dời.
Nằm ở vị trí "đất vàng" sát Hồ Gươm, nhưng nhiều hộ dân phải sống trong những căn nhà lợp mái tôn cũ kỹ, rỉ sét. Nhiều gia đình chỉ có diện tích 15-20m², nên buộc phải quây tôn, chắp vá và dựng thêm tầng để nới rộng chỗ ở. Trong điều kiện sinh hoạt xuống cấp ấy, họ vẫn cố bám trụ vì sinh kế thuận lợi ngay trung tâm thành phố.
Lối vào ngõ 24 Lý Thái Tổ là những bức tường cũ kỹ, ẩm mốc, xen giữa các khu vệ sinh, nhà bếp quây tạm bằng bạt được người dân tận dụng cho sinh hoạt hằng ngày. Tất cả tạo nên một không gian tạm bợ, đối lập hoàn toàn với vẻ hào nhoáng của tuyến phố đi bộ ngay bên ngoài.
Cầu thang tối tăm, chật hẹp này là lối đi quen thuộc của gia đình bà Trần Thị Tuyết (55 tuổi) từ lúc bà sinh ra, lớn lên, lập gia đình và sinh con. "2/3 cuộc đời đã gắn với mảnh đất này. Khi nghe thông tin phải chuyển đi, tôi mất ăn mất ngủ nhiều đêm vì buồn", bà Tuyết ngậm ngùi.
Để bước vào ngôi nhà rộng khoảng 30m², bà Tuyết phải lách qua cánh cửa hẹp không thể mở hết do đồ đạc xếp kín lối đi. Từng không gian trong căn phòng, dù chỉ là khe hở, đều được tận dụng tối đa để chứa đồ đạc.
Căn phòng chật chội này là nơi sinh hoạt của 3 thế hệ gia đình bà Tuyết gồm vợ chồng bà, con cái và các cháu. Bà chia sẻ: "Mặc dù không gian sinh hoạt chật chội nhưng ra đường là có thể kiếm tiền. Chúng tôi ra đường từ sáng, nhà cũng chỉ là nơi tối về ngủ thôi. Khi chuyển sang nơi ở mới, tôi cũng lo lắng không biết liệu có buôn bán được để kiếm ăn hay không?".
Không gian nhỏ hẹp này không chỉ là lối đi vào nhà mà còn là không gian chung của 2-3 hộ dân tại đây, trong đó có gia đình bà Đỗ Thị Dựa (80 tuổi), thế hệ thứ 3 đã sinh sống tại mảnh đất này.
Tuổi đã cao nhưng bà Dựa vẫn dậy từ 4h sáng đi chợ, dành dụm tiền để hằng tháng vào Bệnh viện Tim Hà Nội kiểm tra và lấy thuốc. Ban ngày, bà bán trà đá ven đường, thu nhập chỉ khoảng 5-7 triệu đồng/tháng. Vì thế, việc phải rời khu phố khiến bà trăn trở nhất là liệu mình có đủ khả năng kinh tế để xây hoặc mua được một căn nhà mới ở khu tái định cư.
Khi phải rời căn nhà đã gắn bó cả cuộc đời, bà Dựa chỉ có một nguyện vọng: “Tôi chỉ mong được cấp một lô đất và được chính quyền hỗ trợ xây ngôi nhà mới để mẹ con tôi có chỗ ở, an dưỡng tuổi già".
Đa số các căn nhà nằm trong diện di dời đều được xây dựng từ lâu và hiện đã cũ kỹ, xuống cấp. Bà Đoàn Thị Kim Yến cho biết, căn nhà của bà bị ẩm mốc, bong tróc nhưng gia đình không thể sửa chữa lớn do có kế hoạch chuyển đi.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Lê Thanh Hương, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm thông tin: "Chúng tôi vừa tiến hành đo đạc, kiểm đếm xong và đang trong giai đoạn thu thập hồ sơ, rà soát thu thập tài liệu liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ lên phương án về việc bồi thường, xây dựng kế hoạch tái định cư theo quy định của pháp luật. Phương án cụ thể với từng hộ gia đình sẽ có một bước theo quy trình của Luật Đất đai năm 2024. Chúng tôi sẽ tiến hành công khai để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 30 ngày. Hiện nay, UBND phường Hoàn Kiếm đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ vào công tác tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng người dân để Nhân dân hiểu và nắm bắt được các quy định của pháp luật, kịp thời giải đáp các thắc mắc kiến nghị của người dân". (Ảnh: UBND Phường Hoàn Kiếm)
Theo chủ trương đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, các hộ dân đủ điều kiện bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sẽ được bố trí tái định cư. Hình thức tái định cư linh hoạt, bao gồm: đất ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) hoặc ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh), hoặc căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng). Trong đó, khu tái định cư Thượng Thanh gồm nhiều đơn nguyên cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng số 67 căn hộ có diện tích linh hoạt, dao động từ dưới 50m² đến hơn 80m². Giá bán các căn hộ tại đây (đã bao gồm 2% phí bảo trì) được xác định cụ thể: căn thông thường (từ tầng 2 đến tầng 7) có mức giá khoảng 28-30 triệu đồng/m², trong khi các căn góc có mức giá cao hơn, từ 30-33 triệu đồng/m². (Ảnh: Minh Đức)