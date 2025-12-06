Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 6/12: Bóng chày Việt Nam đấu Malaysia

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 6/12 có 3 môn diễn ra là bóng đá, bóng chày và mã cầu (polo). Đoàn thể thao Việt Nam có đại diện thi đấu ở môn bóng chày.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Malaysia lúc 10h tại Trung tâm thể thao Queen Sirikit, Pathum Thani. Ở lượt trận đầu tiên diễn ra chiều qua 5/12, đội tuyển bóng chày Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-16.

Bóng chày là môn thể thao chưa phổ biến ở Việt Nam. Do đó, đoàn thể thao Việt Nam không có hy vọng cạnh tranh huy chương ở môn này.

Trong khi đó ở môn bóng đá, U22 Việt Nam được nghỉ ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quan sát 2 đối thủ cùng bảng thi đấu với nhau khi U22 Lào chạm trán U22 Malaysia lúc 16h.

Đoàn thể thao Việt Nam không tham gia thi đấu ở môn còn lại là mã cầu (polo).

Đội tuyển bóng chày Việt Nam thi đấu trận thứ hai tại SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 6/12

Bóng đá

16h: U22 Lào vs U22 Malaysia

19h: U22 Singapore vs U22 Timor Leste.

Bóng chày

9h30: Philippines vs Indonesia

10h: Việt Nam vs Malaysia

14h: Lào vs Thái Lan.

SEA Games 33 diễn ra khi nào, ở đâu, nước nào tham dự?

Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 33 năm 2025 diễn ra tại 2 thành phố Bangkok và Chonburi, Thái Lan. Lễ khai mạc được tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) ngày 9/12 và bế mạc ngày 20/12.

Dự kiến, hơn 10.000 vận động viên đến từ 11 đoàn thể thao đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài. Chương trình thi đấu của SEA Games 33 có tổng cộng 50 môn thể thao (93 phân môn), tương ứng với 574 bộ huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 1.165 thành viên (bao gồm huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ và quan chức), tranh tài ở 47 môn với mục tiêu giành 90-110 huy chương vàng, nằm trong nhóm dẫn đầu.