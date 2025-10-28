Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/10 và rạng sáng ngày 30/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 29/10 và rạng sáng 30/10 của các giải đấu Serie A, AFC Challenge League, Ligue 1, Serie B, Carabao Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 29/10 và rạng sáng 30/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 30/10 - 00h30: AS Roma vs Parma

- Ngày 30/10 - 00h30: Juventus vs Udinese

Juventus chạm trán Udinese tại giải Serie A.

- Ngày 30/10 - 00h30: Como 1907 vs Hellas Verona

- Ngày 30/10 - 02h45: Genoa vs Cremonese

- Ngày 30/10 - 02h45: Inter vs Fiorentina

- Ngày 30/10 - 02h45: Bologna vs Torino

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- Ngày 29/10 - 15h00: Phnom Penh vs Shan United

- Ngày 29/10 - 17h00: SP Falcons FC vs Manila Digger

- Ngày 29/10 - 19h00: Ezra FC vs Svay Rieng

- Ngày 29/10 - 19h00: Tainan City vs Dewa United

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 30/10 - 01h00: Metz vs Lens

- Ngày 30/10 - 01h00: Nice vs Lille

- Ngày 30/10 - 01h00: Le Havre vs Brest

- Ngày 30/10 - 01h00: Lorient vs Paris Saint-Germain

- Ngày 30/10 - 03h05: Marseille vs Angers

- Ngày 30/10 - 03h05: Paris FC vs Lyon

- Ngày 30/10 - 03h05: Strasbourg vs Auxerre

- Ngày 30/10 - 03h05: Toulouse vs Rennes

- Ngày 30/10 - 03h05: Nantes vs AS Monaco

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 30/10 - 02h30: Spezia vs Calcio Padova

- Ngày 30/10 - 02h30: Venezia vs Sudtirol

- Ngày 30/10 - 02h30: Juve Stabia vs Bari

- Ngày 30/10 - 02h30: Mantova vs Catanzaro

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 30/10 - 02h45: Arsenal vs Brighton

- Ngày 30/10 - 02h45: Liverpool vs Crystal Palace

- Ngày 30/10 - 02h45: Swansea vs Man City

- Ngày 30/10 - 02h45: Wolves vs Chelsea

- Ngày 30/10 - 03h00: Newcastle vs Tottenham

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 30/10 - 02h00: Sunderland U21 vs Anderlecht U21

- Ngày 30/10 - 02h00: West Bromwich Albion U21 vs Borussia M'gladbach U21

- Ngày 30/10 - 02h00: Southampton U23 vs Real Madrid U21

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 30/10 - 07h30: Racing Club vs Flamengo

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 29/10 - 23h00: AL Khalidiyah vs Al-Ahli

- Ngày 30/10 - 01h15: Al-Wehdat vs Muharraq

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 29/10 - 19h15: Sabah FC vs Kelantan The Real Warriors

- Ngày 29/10 - 20h00: Selangor vs Negeri Sembilan

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 29/10 - 22h00: Torpedo Zhodino vs Gomel

- Ngày 30/10 - 00h00: Neman Grodno vs Dinamo Minsk

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 29/10 - 17h00: Minyor Pernik vs Cherno More Varna

- Ngày 29/10 - 18h30: Sevlievo vs PFC CSKA Sofia

- Ngày 29/10 - 18h30: Marek Dupnitsa vs Montana

- Ngày 29/10 - 18h30: Zagorets Nova Zagora vs Botev Vratsa

- Ngày 29/10 - 18h30: Spartak Plovdiv vs Slavia Sofia

- Ngày 29/10 - 18h30: Sportist Svoge vs Septemvri Sofia

- Ngày 29/10 - 18h30: Vitosha Bistritsa vs Beroe

- Ngày 29/10 - 21h30: Hebar vs Levski Sofia

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 29/10 - 21h30: Al-Sailiya vs AL Bidda SC

- Ngày 29/10 - 23h30: Al Markhiya vs Al-Khor

- Ngày 29/10 - 23h30: Umm Salal vs Muaither SC

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 29/10 - 19h00: Rudes vs HNK Gorica

- Ngày 29/10 - 20h00: Bijelo Brdo vs Slaven

- Ngày 29/10 - 21h30: Cibalia vs Hajduk Split

- Ngày 29/10 - 22h30: Mladost Zdralovi vs Rijeka

- Ngày 29/10 - 22h30: NK Kurilovec vs NK Istra 1961

- Ngày 29/10 - 23h00: NK Lokomotiva vs NK Varteks

- Ngày 30/10 - 00h00: NK Varazdin vs Osijek

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 29/10 - 20h00: FK Nove Sady vs Viktoria Plzen

- Ngày 29/10 - 22h30: FC Zlin vs Slavia Prague

- Ngày 29/10 - 23h00: Pardubice vs Banik Ostrava

- Ngày 29/10 - 23h00: Bohemians 1905 vs Mlada Boleslav

- Ngày 30/10 - 01h30: SK Lisen vs Sparta Prague

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 29/10 - 17h00: Victoria Sumy vs Inhulets Petrove

- Ngày 29/10 - 19h30: Cherkasy vs Rukh Lviv

- Ngày 29/10 - 23h00: Dynamo Kyiv vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 29/10 - 19h50: Saham vs Dhofar

- Ngày 29/10 - 22h50: Al-Nasr Salalah vs Ibri

- Ngày 29/10 - 23h00: Al-Shamal vs Al-Seeb

- Ngày 29/10 - 23h00: Oman FC vs Al-Nahda

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 29/10 - 23h45: Hobro vs FC Copenhagen

- Ngày 30/10 - 00h00: Fredericia vs Viborg

- Ngày 30/10 - 00h00: IF Lyseng vs Vejle Boldklub

- Ngày 30/10 - 01h00: Esbjerg fB vs Randers FC

- Ngày 30/10 - 02h45: AGF vs SoenderjyskE

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 29/10 - 23h00: Flora Tallinn vs FCI Levadia

- Ngày 29/10 - 23h00: Paide Linnameeskond vs Tammeka

- Ngày 30/10 - 00h00: Tallinna FC Zapoos vs Parnu JK Vaprus

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 29/10 - 20h00: ND Beltinci vs Radomlje

- Ngày 29/10 - 20h00: NK Makole Bar Miha vs NK Celje

- Ngày 29/10 - 22h00: NK Sencur vs Olimpija Ljubljana

- Ngày 29/10 - 23h00: Tabor vs Primorje

- Ngày 30/10 - 02h00: Nk Brinje Grosuplje vs Maribor

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 29/10 - 19h30: Partizan Bardejov vs Zemplin Michalovce

- Ngày 29/10 - 19h30: Partizan Bardejov vs Zemplin Michalovce

- Ngày 29/10 - 22h30: MSK Senec vs Zilina

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 29/10 - 20h00: FC Metaloglobus Bucuresti vs ACS Champions FC Arges

- Ngày 29/10 - 20h00: Metalul Buzau vs Universitatea Cluj

- Ngày 29/10 - 23h30: CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 30/10 - 02h00: CS Gloria Bistrita vs FCSB

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 29/10 - 18h00: Avia Swidnik vs Flota Swinoujscie

- Ngày 29/10 - 19h00: Hutnik Krakow vs Wisla Krakow

- Ngày 29/10 - 23h30: Widzew Lodz vs Zaglebie Lubin

- Ngày 30/10 - 01h15: Puszcza Niepolomice vs Lechia Gdansk

- Ngày 30/10 - 02h30: Rakow Czestochowa vs Cracovia

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 29/10 - 19h30: FK Makedonija Gjorče Petrov vs Bashkimi

- Ngày 29/10 - 19h30: Arsimi vs Rabotnicki

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 30/10 - 02h00: ASC Le Geldar vs US Sinnamary

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 30/10 - 05h00: Fluminense vs Ceara

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 30/10 - 02h30: Belisia Bilzen SV vs Zulte Waregem

- Ngày 30/10 - 02h30: Tubize vs Union St.Gilloise

- Ngày 30/10 - 02h30: Genk vs RWD Molenbeek

- Ngày 30/10 - 02h30: Club Brugge vs Eendracht Aalst Lede

- Ngày 30/10 - 02h30: KSK Heist vs Raal La Louviere

- Ngày 30/10 - 02h30: Royal Antwerp vs Eupen

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 30/10 - 01h30: Liverpool U18 vs Everton U18

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 30/10 - 00h00: Mainz 05 vs Stuttgart

- Ngày 30/10 - 00h00: Paderborn vs Leverkusen

- Ngày 30/10 - 00h00: FV Illertissen vs Magdeburg

- Ngày 30/10 - 00h00: Greuther Furth vs Kaiserslautern

- Ngày 30/10 - 02h45: Darmstadt vs Schalke 04

- Ngày 30/10 - 02h45: FC Cologne vs Munich

- Ngày 30/10 - 02h45: Fortuna Dusseldorf vs Freiburg

- Ngày 30/10 - 02h45: Union Berlin vs Arminia Bielefeld

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 30/10 - 02h00: RKC Waalwijk vs Cambuur

- Ngày 30/10 - 02h00: NAC Breda vs Heracles

- Ngày 30/10 - 02h00: Lisse vs Telstar

- Ngày 30/10 - 02h00: Hoek vs FC Eindhoven

- Ngày 30/10 - 02h00: HSC '21 vs Koninklijke HFC

- Ngày 30/10 - 02h00: Genemuiden vs Halsteren

- Ngày 30/10 - 03h00: Excelsior Maassluis vs Excelsior

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 30/10 - 02h30: Lausanne vs Servette

- Ngày 30/10 - 02h30: Basel vs FC Zurich

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 30/10 - 03h00: Shamrock Rovers vs Galway United FC

Văn Hải
