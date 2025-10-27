Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/10 và rạng sáng ngày 29/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 28/10 và rạng sáng 29/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 29/10 - 00h30: Lecce vs Napoli
- Ngày 29/10 - 02h45: Atalanta vs AC Milan
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 29/10 - 02h30: Palermo vs Monza
- Ngày 29/10 - 02h30: Pescara Calcio vs Avellino
- Ngày 29/10 - 02h30: AC Reggiana vs Modena
- Ngày 29/10 - 02h30: Cesena FC vs Carrarese
- Ngày 29/10 - 02h30: Empoli vs Sampdoria
- Ngày 29/10 - 02h30: Frosinone vs Virtus Entella
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 29/10 - 02h45: Wycombe Wanderers vs Fulham
- Ngày 29/10 - 02h45: Grimsby Town vs Brentford
- Ngày 29/10 - 03h00: Wrexham vs Cardiff City
Lịch thi đấu giải Premier League International Cup
- Ngày 29/10 - 02h00: Wolves U21 vs PSV Eindhoven U21
Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia
- Ngày 28/10 - 21h35: Al Qadsiah vs Al Hazm
- Ngày 28/10 - 21h50: Al Shabab vs Al-Zlfe
- Ngày 28/10 - 22h10: Al Akhdoud vs Al Hilal
- Ngày 29/10 - 01h00: Al Nassr vs Al Ittihad
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 28/10 - 16h00: Cyprus U17 vs Finland U17
- Ngày 28/10 - 16h00: Northern Ireland U17 vs Armenia U17
- Ngày 28/10 - 18h00: Lithuania U17 vs Sweden U17
- Ngày 28/10 - 19h00: Switzerland U17 vs San Marino U17
- Ngày 28/10 - 22h30: England U17 vs Scotland U17
- Ngày 28/10 - 23h00: Bulgaria U17 vs Slovakia U17
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 29/10 - 07h30: Atletico MG vs Independiente del Valle
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 29/10 - 00h30: E.Frankfurt vs Dortmund
- Ngày 29/10 - 00h30: FC Heidenheim vs Hamburger SV
- Ngày 29/10 - 00h30: Berlin vs Elversberg
- Ngày 29/10 - 00h30: Wolfsburg vs Holstein Kiel
- Ngày 29/10 - 02h45: Augsburg vs VfL Bochum
- Ngày 29/10 - 02h45: Borussia M'gladbach vs Karlsruher SC
- Ngày 29/10 - 02h45: Energie Cottbus vs RB Leipzig
- Ngày 29/10 - 02h45: St. Pauli vs Hoffenheim
Lịch thi đấu AFC Challenge League
- Ngày 28/10 - 16h00: Abdish-Ata vs Al-Shabab
- Ngày 28/10 - 17h00: Al-Arabi vs Tadaz Tursunzade
- Ngày 28/10 - 19h00: Paro FC vs Altyn Asyr
- Ngày 28/10 - 20h00: Bashundhara Kings vs Al-Ansar
- Ngày 28/10 - 21h00: Muras United FC vs Safa SC
- Ngày 28/10 - 23h00: Kuwait SC vs Al-Seeb
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 28/10 - 14h30: Kuching FA vs Terengganu
- Ngày 28/10 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Penang FA
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 28/10 - 17h45: Spartak Pleven vs Botev Plovdiv
- Ngày 28/10 - 18h30: Tundzha Yambol vs Spartak Varna
- Ngày 28/10 - 18h30: Bdin Vidin vs Dobrudzha Dobrich
- Ngày 28/10 - 18h30: PFC Rilski Sportist Samokov vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
- Ngày 28/10 - 20h45: Fratria vs Arda Kardzhali
- Ngày 28/10 - 23h45: Dunav Ruse vs Lokomotiv Plovdiv
Lịch thi đấu giải Qatar Stars League Cup
- Ngày 28/10 - 21h30: Al-Sadd vs Al-Shahaniya
- Ngày 28/10 - 21h30: Qatar SC vs Al Mesaimeer
- Ngày 28/10 - 23h30: Al-Arabi vs Lusail Club
- Ngày 28/10 - 23h30: Al-Duhail SC vs Al-Rayyan
Lịch thi đấu Cúp QG Séc
- Ngày 28/10 - 20h00: Karvina vs Slovacko
- Ngày 28/10 - 23h00: Jablonec vs Dukla Praha
Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine
- Ngày 28/10 - 17h00: FC Chernigiv vs FC Line
- Ngày 28/10 - 19h30: Lokomotiv Kyiv vs FC Nyva-V Vinnytsia
- Ngày 28/10 - 19h30: Bukovyna Chernivtsi vs Nyva Ternopil
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 28/10 - 20h00: NK Vipava vs NK Bravo
- Ngày 28/10 - 20h00: NK Ziri vs Aluminij
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 28/10 - 20h00: Sporting Liesti vs Otelul Galati
- Ngày 28/10 - 21h00: Miercurea Ciuc vs Sepsi OSK
- Ngày 28/10 - 23h30: CSM Slatina vs CFR Cluj
- Ngày 29/10 - 02h00: CS Dinamo Bucuresti vs Dinamo Bucuresti
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 28/10 - 17h45: LKS Goczałkowice Zdroj vs Polonia Bytom
- Ngày 28/10 - 20h30: Olimpia Grudziadz vs Slask Wroclaw
- Ngày 28/10 - 23h30: LKS Lodz vs GKS Katowice
- Ngày 29/10 - 00h00: Zawisza Bydgoszcz vs Wikielec
- Ngày 29/10 - 00h00: Znicz Pruszkow vs Korona Kielce
- Ngày 29/10 - 00h00: Chojniczanka Chojnice vs Swit Szczecin
- Ngày 29/10 - 02h30: Odra Opole vs Piast Gliwice
Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ
- Ngày 29/10 - 02h30: SK Beveren vs Standard Liege
- Ngày 29/10 - 02h30: KV Mechelen vs K Lierse S.K
- Ngày 29/10 - 02h30: Anderlecht vs Ninove
- Ngày 29/10 - 02h30: FC Liege vs Sporting Charleroi
- Ngày 29/10 - 02h30: FCV Dender EH vs Olympic Charleroi Chatelet Farciennes
Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan
- Ngày 29/10 - 00h45: VV Gemert vs Fortuna Sittard
- Ngày 29/10 - 00h45: FC Den Bosch vs ADO Den Haag
- Ngày 29/10 - 02h00: GVVV Veenendaal vs De Graafschap
- Ngày 29/10 - 02h00: HHC Hardenberg vs TOP Oss
- Ngày 29/10 - 02h00: Helmond Sport vs PEC Zwolle
- Ngày 29/10 - 02h00: Hoogeveen vs FC Emmen
- Ngày 29/10 - 02h00: Katwijk vs Vitesse
- Ngày 29/10 - 02h00: Capelle vs Roda JC Kerkrade
- Ngày 29/10 - 02h00: Sparta Nijkerk vs Almere City FC
- Ngày 29/10 - 03h00: VVV-Venlo vs SC Heerenveen
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 29/10 - 02h30: Sion vs St. Gallen
- Ngày 29/10 - 02h30: Thun vs Winterthur
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 29/10 - 02h45: Coleraine vs Linfield