Không được dự World Cup, huấn luyện viên nghi đối thủ dùng phép thuật

(VTC News) -

Đội tuyển Nigeria không được dự World Cup 2026 sau khi thua Cộng hòa dân chủ Congo ở trận chung kết play-off châu Phi. Đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao như Victor Osimhen, Wilfred Ndidi hay Alex Iwobi thất bại trong loạt luân lưu với tỷ số 3-4. Ngoài vấn đề chuyên môn, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nigeria là ông Eric Chelle cho rằng đội nhà thất bại vì yếu tố mờ ám. Theo tờ New York Times, nhà cầm quân này nghi ngờ đội tuyển CHDC Congo "làm phép" trong loạt luân lưu.

Ngay sau loạt luân lưu, huấn luyện viên của Nigeria nổi nóng và xô xát với một số thành viên của đối thủ. Ông Eric Chelle cũng tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp Sebastien Desabre - huấn luyện viên trưởng của CHDC Congo. Nhà cầm quân người Bờ Biển Ngà giải thích rằng ông nhận thấy các cầu thủ CHDC Congo thực hiện một số hành động giống như phù phép.

HLV Eric Chelle (áo đen) nghi đối thủ dùng phép thuật.

Nguồn tin của tờ New York Times cho biết, kết thúc cuộc họp báo, huấn luyện viên Eric Chelle hỏi các phóng viên vì sao họ không đề cập đến vụ xô xát trên sân. Ông Eric Chelle nói: “Mấy người của đội CHDC Congo đã làm trò 'maraboutage' (ám chỉ hành động làm phép của phù thủy ở Bắc Phi)". HLV trưởng của Nigeria nói thêm: "Trong suốt loạt sút luân lưu, các cầu thủ Congo đã làm vài trò ma thuật".

Đại diện của đội tuyển CHDC Congo phủ nhận cáo buộc này.

Được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất châu Phi, Nigeria bất ngờ không vượt qua được vòng loại World Cup 2026. Họ đứng cuối cùng trong danh sách 4 đội nhì bảng giành quyền tham dự vòng play-off. Osimhen và đồng đội giành chiến thắng 4-1 trước Gabon ở trận bán kết.

Trong trận chung kết, Nigeria mở tỷ số sau ba phút nhờ cú dứt điểm đổi hướng của Frank Onyeka. Tuy nhiên, Meschak Elia gỡ hòa cho CHDC Congo để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Calvin Bassey, Moses Simon và Semi Ajayi là 3 cầu thủ đá hỏng của Nigeria. Trong khi đó, CHDC Congo chỉ thực hiện không thành công 2 lần.