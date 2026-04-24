Khởi tố đối tượng khai thác đá trái phép, thu lợi hơn 1,1 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn, sinh năm 1998, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình về tội “Vi phạm quy định về khai thác trái phép tài nguyên” quy định tại Điểm a khoản 2, Điều 227 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm hình địa bàn, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Vũ Xuân Đoàn cùng một số đối tượng, máy móc (múc xúc, máy đục…) đang tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thu giữ tại hiện trường: 3 oto, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền và 1 đầu nghiền đang lắp đặt, khoảng 15.000 m3 đá thành phẩm các loại.

Lực lượng chức năng ghi lời khai của đối tượng Vũ Xuân Đoàn

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các phương tiện dừng hoạt động, yêu cầu những người có liên quan phối hợp làm việc và tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc, Vũ Xuân Đoàn khai nhận: Từ tháng 10/2025 đến nay, đối tượng khai thác trái phép khoảng 26.000 m3 khoáng sản (là Dolomite), với số tiền thu lợi từ việc bán khoáng sản khai thác trái phép là hơn 1,1 tỷ đồng.

Hiện phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luât.

Thời gian qua, tại Ninh Bình, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Trước đó, trên tuyến sông Đáy, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Sơn, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa phát hiện, bắt quả tang một phương tiện thủy vỏ sắt đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có hai người gồm ông Lương Quang Điệp (SN 1960, trú tại xã Quỹ Nhất) là chủ phương tiện và ông Trần Văn Hảo (SN 1974, trú tại xã Nghĩa Sơn) được thuê hỗ trợ hút cát với tiền công 200.000 đồng/chuyến. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Điệp không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động khai thác, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) tổ chức lai dắt phương tiện cùng tang vật về nơi an toàn; đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và chính quyền địa phương kiểm tra phương tiện, thu mẫu cát tại hiện trường để trưng cầu giám định, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ khai thác khoáng sản trái phép cho thấy tình trạng vi phạm trên cả đường bộ và đường thủy vẫn tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm bảo vệ tài nguyên và đảm bảo trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.