Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 8/9/2025 - XSPY 8/9

XSPY 8/9. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 8/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 8/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 8/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 8/9/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 8/9/2025

Xem thêm KQXS Phú Yên các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSPY 1/9, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 1/9/2025

XSPY 1/9, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 1/9/2025.

- XSPY 25/8/2025

XSPY 25/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 25/8/2025.

- XSPY 18/8/2025

XSPY 18/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 18/8/2025.

- XSPY 11/8/2025

XSPY 11/8, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 11/8/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Nếu ngày thứ 30 là ngày nghỉ, lễ, Tết trong năm theo quy định thì Công ty XSKT sẽ thanh toán cho khách hàng vào ngày làm việc liền kề. Quá thời hạn quy định, những vé số trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng cho người trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng.

Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 8/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.