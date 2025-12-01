Học sinh Hà Nội thích thú trải nghiệm làm cảnh sát, điều tiết giao thông

Ngày 1/12, tại Trường tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội), Hội Phụ nữ Phòng CSGT phối hợp với Ban Phụ nữ Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho hàng trăm học sinh cùng phụ huynh và giáo viên nhà trường. Không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm trực quan, giúp học sinh hiểu sâu hơn về cách tham gia giao thông an toàn.
Tại khối tiểu học, các nữ chiến sĩ CSGT hướng dẫn học sinh những quy tắc đơn giản nhưng quan trọng khi ra đường: đi bộ qua đường sao cho đúng, quan sát biển báo giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, giữ khoảng cách an toàn và tự bảo vệ bản thân trước các tình huống bất ngờ. Những tình huống mô phỏng nguy hiểm được minh họa bằng hình ảnh giúp các em dễ hình dung và ghi nhớ.
Với cách truyền tải sinh động, gần gũi, kết hợp giữa lời giảng dí dỏm và các ví dụ trực tiếp, buổi tuyên truyền trở thành một tiết học ngoài trời đầy hứng thú.
Không khí rộn ràng, tiếng cười vang lên mỗi khi các nữ CSGT đặt câu hỏi tình huống hoặc yêu cầu học sinh thực hành lại kỹ năng.
Đặc biệt, phần được mong chờ nhất là hoạt động cho học sinh nhập vai CSGT và trực tiếp thực hành điều tiết giao thông trong mô hình giả định.
Các em được đứng vào vị trí người chỉ huy, thực hành các động tác ra hiệu lệnh dừng - đi - chuyển hướng.
Nhiều em tự tin thực hiện thuần thục các bước sau vài phút được hướng dẫn. Không ít phụ huynh đứng bên cạnh ghi hình lại khoảnh khắc con em mình “lần đầu làm CSGT”.
Các em càng hào hứng hơn khi được tận mắt quan sát và thử ngồi lên xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT. “Con cứ nghĩ xe này chỉ có trên tivi. Hôm nay được ngồi lên con thấy rất thích và muốn biết các cô, chú CSGT làm việc như thế nào ngoài đường”, bé Minh Quân (học sinh lớp 4) chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội còn hướng dẫn học sinh cách nhận diện biển báo giao thông, những điểm mà trẻ thường dễ nhầm lẫn. Các em được quan sát biển báo thật, thi trả lời nhanh và thực hành phân biệt các nhóm biển báo.
“Chương trình mang lại kiến thức thiết thực, hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình tự di chuyển hằng ngày. Phụ huynh cũng cảm thấy an tâm hơn khi con có thêm kỹ năng nhận biết nguy hiểm và biết cách xử lý”, cô Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu chia sẻ.
Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hoạt động tuyên truyền thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh và phụ huynh. “Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen đội mũ bảo hiểm, sang đường đúng cách, cũng như kỹ năng xử lý tình huống của các em. Đây là tín hiệu tích cực để tiếp tục nhân rộng mô hình”, đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung nói.
Thời gian tới, lực lượng CSGT, đặc biệt là đội ngũ nữ chiến sĩ, sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dân vận, tăng cường kỹ năng truyền đạt và mở rộng các buổi tuyên truyền tại nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội.
Mục tiêu hướng đến là tạo nền tảng vững chắc về văn hóa giao thông cho trẻ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh cho toàn xã hội.