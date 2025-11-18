Cục CSGT lý giải quy định ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi phải có ghế trẻ em

(VTC News) -

Ngày 18/11, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô.

Theo đại diện Cục CSGT, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi hàng ghế phía trên (trừ ô tô chỉ có 1 hàng ghế) và phải sử dụng thiết bị an toàn. Những nguyên nhân được chỉ ra cần áp dụng quy định này là:

Khi trẻ cao dưới 1,35 m, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra. Với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, cổ, không phù hợp với trẻ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Trẻ dưới 10 tuổi cần sự giám sát của người lớn.

Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô đang gây nhiều tranh cãi.

Việc người lớn ôm trẻ vào lòng là không an toàn. Khi xảy ra va chạm, trẻ có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hay chỉ cần tài xế phanh gấp, trẻ cũng có thể bị dúi người ra phía trước gây nguy hiểm.

"Bài học từ mũ bảo hiểm, từ việc không thắt dây an toàn, ngăn chặn người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong cơ thể tham gia giao thông đã có rất nhiều. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân. Vì vậy, trẻ em rất cần những người lớn có trách nhiệm và luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho trẻ em - những đối tượng yếu thế. Người dân cần tuân thủ, chấp hành pháp luật về giao thông", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo đại diện Cục CSGT, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô. Các thiết bị này đều có ý nghĩa tương tự như những thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, vị này cũng nhấn mạnh đai dành riêng trẻ em là hệ thống khác hoàn toàn dây an toàn có sẵn trên xe ô tô.

Cơ quan chức năng đã đưa ra lộ trình tới ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng xử phạt vi phạm. Ngoài ra, các quy định, quy chuẩn về thiết bị an toàn ghế trẻ em cũng đã có theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.