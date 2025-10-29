Cục CSGT sơn chữ trên đường nhắc tài xế dừng lại khi đi từ ngõ ra đường lớn

(VTC News) -

Sáng 29/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị thí điểm sơn khẩu hiệu kèm biển báo “Dừng lại” trên các tuyến đường nhánh ra đường chính, yêu cầu người tham gia giao thông phải dừng trước biển và chỉ được đi khi bảo đảm an toàn.

Theo Cục CSGT, quy định nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính, từ trong ngõ ra đường lớn hoặc từ nhà ra đường đã được tuyên truyền, vận động nhiều năm qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người, đặc biệt là người lái xe máy, vẫn không chấp hành, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông.

Cục CSGT thí điểm sơn chữ trên đường để nhắc tài xế dừng lại khi đi từ tuyến nhánh ra đường chính.

Để giải quyết vấn đề này, Cục CSGT đã thí điểm sơn khẩu hiệu “Nhường xe - an toàn rồi đi” kèm biển báo R.122 “Dừng lại” trên đường nhánh ra đường chính, buộc người tham gia giao thông (kể cả xe ưu tiên) phải dừng lại trước biển, chỉ được phép đi khi có tín hiệu cho phép hoặc khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi nhìn thấy biển báo và đọc hàng chữ được sơn trên đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải dừng xe, quan sát hai phía, thấy an toàn mới cho xe đi tiếp.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, quy định này đã được áp dụng tại Nhật Bản, khi các tài xế nhìn thấy biển STOP (dừng lại) thì buộc phải dừng lại 3 giây để thực hiện quy trình "dừng lại - xác nhận - đi". Nếu vi phạm lỗi này sẽ bị phạt từ 1 - 1,3 triệu đồng và trừ từ 2 - 6 điểm trên giấy phép lái xe.