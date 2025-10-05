Ô tô Mercedes đỗ sai trên phố cổ Hà Nội, người dân phản ánh tới Cục trưởng CSGT

(VTC News) -

Ngày 5/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt tài xế Lê Bảo Hoan (SN 1973, trú tại phường Hoàn Kiếm) do có hành vi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Với vi phạm nêu trên, tài xế Hoan bị xử phạt 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Hình ảnh chiếc ô tô Mercedes đỗ sai quy định trên phố Hàng Thùng được người dân ghi hình gửi tới số điện thoại Cục trưởng Cục CSGT. (Ảnh: Cục CSGT)

Trước đó, vào lúc 9h ngày 3/10, tại số 1 phố Hàng Thùng (phường Hoàn Kiếm) ô tô con nhãn hiệu Mercedes S550 do anh Hoan cầm lái, đỗ tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Theo Cục CSGT, hành vi vi phạm của anh Hoan gây cản trở giao thông, việc này đã bị người dân ghi hình và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sau đó đã giao đội địa bàn xác minh, xử lý.

Hồi tháng 7, Cục CSGT công bố số điện thoại cá nhân của Cục trưởng Đỗ Thanh Bình nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc.

Theo đó, người dân có thể liên hệ trực tiếp với Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình qua số điện thoại 0789.388.539 để cung cấp thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm, bất cập trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Cục CSGT cũng tiếp nhận thông tin qua nhiều kênh khác như: trang Facebook chính thức của Cục; đường dây nóng của Bộ Công an (0692342593); số trực ban của Cục CSGT (0692342608 - điện thoại cố định, 0995676767 - điện thoại di động); hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Cục CSGT cho biết, việc công khai này nhằm tăng cường tương tác với người dân, tiếp nhận kịp thời các phản ánh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả nước.

Cục CSGT mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được thông tin và sự đóng góp nhiều hơn nữa từ các cá nhân, tổ chức.