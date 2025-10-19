CSGT Hà Nội nêu lợi ích thiết thực khi đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa PET

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến khích người dân đang sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giấy bìa chủ động chuyển đổi sang thẻ nhựa PET nhằm nâng cao tính bảo mật, thuận tiện trong sử dụng và góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hiện nay, nhiều công dân vẫn đang sử dụng GPLX giấy bìa được cấp từ những năm trước đây. Loại giấy phép này dễ hư hỏng, khó bảo quản, dễ bị làm giả và gây khó khăn cho công tác quản lý.

GPLX PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Từ ngày 1/7/2012, Bộ Giao thông vận tải triển khai cấp GPLX bằng vật liệu nhựa PET có độ bền và tính bảo mật cao, tích hợp mã QR giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin.

Việc đổi sang GPLX PET mang lại nhiều tiện ích cho người dân: thẻ bền, chống nước, nhỏ gọn và dễ mang theo. Thông tin được số hóa, đồng bộ trên dữ liệu quốc gia, giúp tra cứu nhanh và chính xác.

GPLX PET còn có thể tích hợp lên VNeID để xuất trình khi làm việc với cơ quan chức năng, thuận tiện hơn và có thể cấp đổi ở mọi địa phương, tiết kiệm thời gian, chi phí.

CSGT Hà Nội khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa PET.

Đặc biệt, GPLX PET là điều kiện bắt buộc để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP), giúp công dân Việt Nam thuận tiện khi tham gia giao thông tại các quốc gia thành viên Công ước Viên 1968.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn phối hợp với công an cấp xã, phường trong việc rà soát, cập nhật thông tin GPLX; đồng thời sớm thực hiện chuyển đổi từ bằng giấy bìa sang thẻ nhựa PET để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông hiện đại, minh bạch và đồng bộ.