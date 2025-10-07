Hà Nội ngập tứ bề, người dân ngã sõng soài, xe chết máy la liệt giữa phố

Sáng 7/10, Hà Nội chìm trong cơn mưa trắng trời kéo dài từ đêm hôm trước, do ảnh hưởng của bão số 11. Từ đầu giờ sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường trong thành phố ngập sâu.
Tại khu vực Liễu Giai – Văn Cao, nước dâng cao từ 60-70 cm, ngập lút bánh ô tô, giao thông tê liệt.
Khoảng 8h30 cùng ngày, đoạn ngã tư Liễu Giai – Văn Cao xuất hiện những điểm ngập nặng, có nơi gần 1m. Nhiều xe máy khi di chuyển qua đều gặp khó khăn, thậm chí ngã sõng soài do sóng nước từ ô tô đi qua.
Người dân ngã, bị rơi điện thoại xuống dưới dòng nước đục ngầu sáng 7/10.
Ô tô, xe máy cũng không tránh khỏi cảnh chết máy, phải nhờ lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đẩy ra khỏi vùng ngập.
Người đi bộ phải men theo vỉa hè, cảnh giác từng bước để tránh các hố sâu dưới lòng đường.
“Sáng nay tôi định đi làm, nhưng đoạn đường Liễu Giai ngập quá, xe máy của tôi gần như không thể di chuyển. Nước chảy mạnh, tôi suýt ngã vài lần. Một số người đi ô tô cũng chết máy, phải nhờ nhau đẩy ra khỏi điểm ngập”, chị Diệu Linh, ở phố Văn Cao chia sẻ.
Tình trạng ngập nặng khiến nhiều người dân quyết định hoãn lịch đi làm, trong khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) túc trực để hướng dẫn lộ trình an toàn và cảnh báo các phương tiện tránh những đoạn đường ngập sâu.
“Tôi phải dắt xe trên vỉa hè để tránh nước sâu. Nhìn xung quanh nhiều người ngã nhào, xe chết máy nằm la liệt. Nếu không cẩn thận, có thể bị trượt ngã hoặc bị nước cuốn trôi”, chị Lan, ở phố Thuỵ Khuê nói.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân cũng chia sẻ thông tin về mức ngập, hỏi đường tránh hoặc tìm lối đi an toàn. Một số người chủ động theo dõi đài VOV để cập nhật tình hình, hạn chế ra đường trong giờ cao điểm.
Không chỉ khu vực Liễu Giai – Văn Cao, nhiều tuyến phố khác của Hà Nội như Thụy Khuê, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn cũng bị ngập, với mực nước từ 30–50 cm, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Nhiều người dân phải dắt bộ xe hoặc chọn lối đi khác để tránh các đoạn ngập sâu.
Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, toàn bộ lực lượng được huy động ứng trực, vận hành trạm bơm 100% công suất để tiêu thoát nước. Tuy nhiên, trước lượng mưa lớn kéo dài, nhiều điểm ngập vẫn diễn ra, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp.
Hình ảnh người dân Hà Nội bì bõm lội nước, cố gắng dò dẫm vì không biết đâu là đường, đâu là ổ gà, hố ga,...