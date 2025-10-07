Mưa lớn cả đêm, người Hà Nội lại vật vã dắt xe qua biển nước

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến sáng 7/10 khiến nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại đường Phạm Hùng lúc 6h30, nước dâng cao hơn 50cm, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, phải dừng lại hoặc đi chậm từng mét.
Các khu vực như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Quang Trung, Tố Hữu,... ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
Từ 6h30, trước khu vực FLC Complex Phạm Hùng ngập sâu, nhiều người xe máy phải xuống dắt bộ.
Mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng nay.
Nhiều nơi ở phường Hà Đông nước ngập sâu đầu giờ sáng nay (7/10).
Tại ngã tư Văn Khê - Lê Trọng Tấn, nhiều xe chết máy. Anh Nguyễn Văn Hòa, một người sống tại khu vực này, chia sẻ: “Mưa từ đêm qua đến giờ chưa ngớt, đi lại rất khó khăn. Nhiều đoạn tôi phải dắt xe máy vì nước cao quá”.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Lê Lợi, phường Hà Đông. Chị Trần Thị Lan, người dân sống gần khu vực Lê Lợi, cho biết: “Nước ngập cục bộ, nhiều nhà phải kê cao đồ đạc, còn trẻ con không dám ra ngoài. Mưa lớn như thế này năm nào cũng xảy ra, nhưng hôm nay ngập sâu hơn mọi lần”.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa trong 6 giờ qua tại Hà Nội phổ biến từ 40–80mm, có nơi cao hơn như Sóc Sơn 116mm, Thượng Cát 91mm.
Nguyên nhân là do hoàn lưu bão Matmo kết hợp với hội tụ gió phát triển trên cao, tạo ra mưa vừa, mưa to kèm sấm chớp và dông. Dự báo trong sáng nay, thành phố tiếp tục có mưa vừa và mưa to, cục bộ có nơi lượng mưa vượt 100mm.
Không chỉ gây khó khăn cho giao thông, mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các chuyên gia cảnh báo trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân sinh sống tại các khu vực thấp, trũng được khuyến cáo hạn chế ra đường, đặc biệt trong khoảng thời gian mưa to giữa sáng nay.
Ngoài ra, một số khu vực Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, An Khánh, Sơn Đồng, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô… cũng chịu ảnh hưởng của mưa dông, ngập úng cục bộ. Thành phố dự kiến mưa sẽ giảm dần từ chiều tối, tuy nhiên tình trạng ngập tại các tuyến trũng thấp có thể kéo dài đến hết buổi sáng.