Hà Nội nắng đẹp, đường Võ Chí Công vẫn ngập nửa mét

Hôm nay (2/10), nắng xuất hiện trở lại ở Hà Nội, khép lại chuỗi ngày mưa lớn gây ngập lụt khắp thành phố. Tuy nhiên, trái với mong đợi tình hình giao thông được cải thiện, tuyến đường Võ Chí Công - một trong những trục huyết mạch nối từ cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố - vẫn có đoạn chìm sâu trong biển nước.
Nước ngập kéo dài tại đoạn đường trước tòa nhà UDIC và Lotte Tây Hồ, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.
Để tránh đoạn ngập trên tuyến Võ Chí Công, nhiều tài xế chọn đi vòng lên khu vực đê thì lại gặp cảnh ùn tắc. "Sáng nay, tôi mất hơn 30 phút chỉ để tìm đường vòng qua Lạc Long Quân. Chỗ đó cũng bắt đầu tắc vì phương tiện dồn sang quá đông”, anh Nguyễn Mạnh Hùng (42 tuổi, trú tại Tây Hồ) chia sẻ.
Để hạn chế rủi ro, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo ngay tại lối xuống cầu Nhật Tân, đồng thời hướng dẫn các phương tiện đi theo lộ trình khác qua đường An Dương Vương. Dù vậy, nhiều lái xe vẫn chọn lối cũ để tiết kiệm thời gian.
Lượng nước sâu từ 40 đến 50cm, kéo dài hơn 200m.
Nhiều xe chết máy khi đi qua đoạn ngập, tài xế phải xuống xe dắt bộ. “Đoạn đường này là điểm đen về úng ngập. Mưa đã tạnh 2 ngày nay mà đường vẫn như ao", người dân phàn nàn.
Nữ sinh chật vật tìm lối men theo vỉa hè để thoát ngập, vừa vất vả vừa nguy hiểm.
Ô tô rẽ sóng trên đường Võ Chí Công giữa ngày nắng ráo.
“Ngập thế này chẳng khác nào một cái bẫy trên đường. Chúng tôi biết có biển cảnh báo nhưng nhiều người nghĩ đi liều cho nhanh. Đến khi chết máy thì lại tắc nghẽn thêm”, một người dân sinh sống tại đường Võ Chí Công nói.
Tính đến sáng 2/10, ngoài tuyến đường Võ Chí Công, trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số điểm ngập úng tại lưu vực sông Nhuệ: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), Cầu Bươu, Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, KĐT Resco, Phú Xá.
Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, ngay sau trận mưa lớn, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực này.