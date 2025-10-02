Hà Nội nắng đẹp, đường Võ Chí Công vẫn ngập nửa mét

“Ngập thế này chẳng khác nào một cái bẫy trên đường. Chúng tôi biết có biển cảnh báo nhưng nhiều người nghĩ đi liều cho nhanh. Đến khi chết máy thì lại tắc nghẽn thêm”, một người dân sinh sống tại đường Võ Chí Công nói.