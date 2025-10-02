Nước sông Hồng dâng cao nhấn chìm vườn đào quất, nông dân Hà Nội lo mất Tết

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 1-2/10, lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 1 (tương ứng mực nước 9,5m).
Từ trên cao nhìn xuống, Sông Hồng đỏ ngầu cuồn cuộn phù sa. Nước lũ dâng cao, bao quanh như muốn nuốt trọn cây cầu Long Biên.
Trong trận lũ do bão Yagi năm 2024, khi mực nước sông vượt 10m, lực lượng chức năng phải ra lệnh cấm hoàn toàn người dân đi lại qua cây cầu 123 năm tuổi để đảm bảo an toàn.
Nước lũ sông Hồng lên nhanh, chảy xiết, gây ngập khu dân cư dưới chân cầu Long Biên từ trưa 1/10, dù Hà Nội hết mưa, trời nắng ráo.
Dòng lũ từ thượng nguồn đổ về không chỉ nhấn chìm nhà cửa, vườn tược mà còn kéo theo những khối gỗ, cành cây và rác thải trôi dạt khắp mặt sông - tạo thành mối nguy tắc nghẽn, ô nhiễm và làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của các khu dân cư ven sông.
Khu vui chơi của trẻ em tại một khu dân cư ven sông Hồng chìm trong nước lũ. Người dân đứng bên ngoài nhìn vào, tiếc nuối không gian sinh hoạt quen thuộc nay bị dòng nước chiếm giữ.
Mưa lũ cũng nhấn chìm toàn bộ vùng trồng đào, quất ven sông Hồng. Những luống cây được chăm sóc suốt cả năm để chờ vụ Tết nay ngập trong biển nước, đứng trước nguy cơ úng, chết hàng loạt.
Giữa dòng nước lũ, những luống đào chỉ còn trơ ngọn lá xanh lấp ló trên mặt nước. Cả vườn cây vốn thẳng hàng, xanh mướt giờ biến thành ao hồ, cho thấy sức tàn phá khốc liệt của trận ngập lụt bất thường.
Bà Nguyễn Thị Khuôn, người trồng đào ven cầu Nhật Tân, cho biết vài năm nay bà buộc phải giảm diện tích canh tác vì mưa bão và lũ lụt ngày càng dữ dội. "Năm ngoái bão Yagi làm mất trắng 7 sào quất, 3 sào đào và hơn một mẫu chuối. Cứ ngỡ năm nay sẽ gỡ gạc lại được, vậy mà... Thế này mất Tết, mất hết công sức cả năm rồi", bà Khuôn nghẹn giọng.
Theo người dân trồng đào, quất, ngập lụt khiến cây còi cọc, giảm sản lượng; nếu nước rút chậm, rễ sẽ thối, cây chết dần. Để có được một gốc đào, cây quất đẹp phục vụ dịp Tết, nông dân phải mất ít nhất 3 năm gieo trồng, chăm sóc tỉ mỉ. Thế nhưng chỉ một trận lũ lớn, mọi công sức có thể trở về con số 0.