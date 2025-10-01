Tuyên Quang mênh mông nước lũ, nghìn ngôi nhà ngập đến tận nóc

Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi gây mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày qua khiến nhiều khu vực ở Tuyên Quang chìm trong nước lụt, trong đó phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Vị Xuyên bị ngập nặng nhất.
Hình ảnh Tuyên Quang nước ngập mênh mông, không thể phân biệt đâu là đường, đâu là sông.
Đến chiều 1/10, hàng nghìn hộ dân ở xã Vị Xuyên bị cô lập hoàn toàn, nhiều nhà nước ngập đến tận nóc.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người dân ở vùng ngập sâu và bố trí nơi tạm trú an toàn.
“Nhà tôi ngập gần đến tầng 2, chúng tôi phải chuyển hết đồ đạc lên gác và nhờ hàng xóm hỗ trợ. Mọi người vừa lo lắng vừa bận rộn, cố gắng bảo vệ tài sản và tính mạng”, anh Thuận, ở xã Vị Xuyên, chia sẻ.
“Chúng tôi phải tạm thời sơ tán lên trên tầng 2, thậm chí có nhà lên tầng cao hơn. Mưa lớn kéo dài khiến việc đi lại và sinh hoạt rất khó khăn, may là chính quyền và lực lượng cứu hộ hỗ trợ kịp thời, giúp bà con yên tâm hơn", một người dân ở xã Vị Xuyên nói.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Lô tiếp tục dâng cao, lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.
Trước tình huống khẩn cấp, Công an tỉnh Tuyên Quang huy động 100% quân số ứng trực, triển khai các biện pháp cấp bách, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.
Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại, bảo vệ tài sản và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền để giảm thiểu rủi ro
Theo báo cáo của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ trên địa bàn tỉnh khiến hơn 4.300 nhà bị ảnh hưởng. Tính đến 11h ngày 1/10, có 69 xã, phường báo cáo cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại với tổng diện tích hơn 2.900 ha. Một số tuyến đường như đường vào thôn Má Lầu, xã Lũng Cú bị nứt, gãy, rất nguy hiểm.