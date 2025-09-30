Sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà ở Tuyên Quang, 4 người mất tích

(VTC News) -

Sáng 30/9, mưa lớn kéo dài gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống khu dân cư, tạo thành dòng lũ quét cuốn trôi nhiều tài sản và khiến một ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Lượng đất lớn sạt xuống sáng nay tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: T.Q.)

Theo chính quyền xã, ngôi nhà gặp nạn là của gia đình ông Vàng Chá S. Thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà có 4 người gồm vợ chồng ông S. và hai con nhỏ. Cả bốn người hiện chưa được tìm thấy. Ba thành viên khác trong gia đình đang làm ăn xa nên thoát nạn.

Lãnh đạo xã Lũng Cú có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. (Ảnh: UBND xã Lũng Cú)

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết, sự việc xảy ra khoảng 6h30 cùng ngày. Lượng mưa lớn liên tục nhiều giờ đã làm phần taluy dương sạt xuống, vùi lấp căn nhà trong tích tắc.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động công an, dân quân, bộ đội biên phòng cùng người dân trong thôn tới hiện trường triển khai tìm kiếm.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều trở ngại. Trời vẫn mưa to, nền đất nhão và tiếp tục sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm lũ quét. Các lực lượng phải vừa mở đường vào hiện trường, vừa triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho chính đội cứu hộ.

Chính quyền xã đồng thời yêu cầu di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở ra vị trí an toàn để tránh thiệt hại thêm.

Công tác tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích vẫn đang được thực hiện khẩn trương theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.