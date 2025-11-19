Gia Lai mưa trắng trời, nước lũ cuồn cuộn chảy, người dân cầu cứu khắp nơi

Cập nhật mưa lũ Gia Lai sáng 19/11.
Lũ dâng cao và nhanh trong đêm 18, rạng sáng 19/11 khiến các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông... bị cô lập hoàn toàn.
Ghi nhận sáng 19/11, phường Quy Nhơn Đông đã ngập ngang mái nhà dân.
Toàn bộ vùng trũng thấp trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông chìm trong biển nước.
Người dân phường Quy Nhơn Bắc bất lực nhìn tài sản ngập và trôi trong biển nước.
Trong khi đó phường Quy Nhơn Nam xuất hiện những điểm sạt lở đất đá, thêm đó là nước từ trên núi tràn xuống cuốn theo đất đá vào nhà dân.
Mực nước tại phường Quy Nhơn Đông được ghi nhận ở thời điểm hiện tại từ 2-3m.
Nhiều hộ dân dọc quốc lộ 19 mới qua các địa bàn xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông bị cô lập hoàn toàn.
Trong đêm 18, rạng sáng 19/11, người dân tại các vùng ngập hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai liên tục cầu cứu .
Từ đêm đến sáng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an và lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai ngâm mình trong dòng nước lạnh để đưa người dân phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam đến nơi an toàn.
Tối 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ra công điện khẩn kích hoạt kịch bản ứng phó lũ cấp độ 3.1, yêu cầu các xã, phường; các sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó khẩn cấp mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. đối với 58 xã, phường phía Đông tỉnh.
Đồng thời yêu cầu bố trí ngay chỗ ở tạm theo hình thức xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở quân đội, công cộng, tuyệt đối không để người dân thiếu nơi ở an toàn.