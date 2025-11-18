'Vựa rau' nổi tiếng ở Lâm Đồng chìm trong biển nước và rác, có nơi ngập trên 2m

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài cùng với việc Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tăng lưu lượng xả lũ điều tiết qua đập tràn Đơn Dương (Lâm Đồng) từ 500 m3/giây lên 600 m3/giây vào lúc 11h ngày 17/11 khiến vùng hạ lưu Đơn Dương bị ngập lụt nặng.
Đến trưa 18/11, dọc hai bên bờ sông Đa Nhim chảy qua các xã D'Ran, Đơn Dương, Quảng Lập ngập nặng.
Nhiều diện tích hoa màu, vườn tược, nhà kính của người dân bị nước nhấn chìm gây hư hại nặng nề.
Vườn cà tím của người dân bị nước nhấn chìm suốt những ngày qua. Có những nơi, nước ngập hơn 2m.
Vườn củ dền rộng 7.000 m² của gia đình ông Nguyễn Văn Thạch (47 tuổi, ở xã Ka Đô) chuẩn bị cho thu hoạch hư hại hoàn toàn.
Nước ngập kèm theo rác thải khắp nơi ùa về, người dân phải vật lộn giữa núi rác trong nước để dọn dẹp.
Những vườn rau dập nát, cây cối ngã đổ khắp nơi tại xã Ka Đô.
Ngoi ngóp trong nước là những mầm xanh bị bùn non phủ kín.
Nước ngập kèm rác thải đã phá hủy hệ thống nhà lồng, nhà kính của người dân hoàn toàn.
Người dân khổ sở dọn dẹp giữa dòng nước ngập đầy rác thải.
Những khu vườn xanh tốt giờ chỉ còn lại nỗi xót xa vô bờ.
Vườn rau cải xanh chưa kịp thu hoạch giờ tan tành trong nước lũ.
Ông Nguyễn Văn Thạch cho biết tổng chi phí gia đình đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng cho vườn củ dền sắp thu hoạch nhưng giờ đã mất trắng.
Một vườn rau cải mới trồng héo úa, tơi tả.
Nhiều người dân ở xã Ka Đô cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy nước dâng cao gây ngập nặng đến vậy.
Ánh mắt buồn bã của ông Nguyễn Văn Thạch khi nhìn vườn rau chết rũ trong nước. Ông cho biết trước khi xả lũ, thủy điện có thông báo nhưng người dân không thu hoạch nông sản kịp.
Núi rác khổng lồ hiện ra ngày càng nhiều khi nước rút xuống.
Nhiều vườn rau chỉ còn lại giàn tưới trơ trọi.
Dưới nhà kính không còn thấy sự hiện hữu của những mầm xanh.
"Thủ phủ" rau Đơn Dương chìm trong biển nước và rác.