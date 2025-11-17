Lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia vượt báo động 3, nguy cơ ngập diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.
Lúc 8h ngày 17/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,71m, trên báo động (BĐ)2 0,71m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,96m, trên BĐ3 0,46m; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 9,07m, trên BĐ3 0,07m.
Cùng thời điểm này, mực nước trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 3,06m, trên BĐ2 0,06m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,55m, trên BĐ2 0,55m.
Như vậy chỉ trong hơn nửa tháng, khu vực Huế và Đà Nẵng đã xuất hiện hai đợt lũ. Trong đợt lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, lũ trên các sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Bồ (Huế) đã vượt đỉnh lịch sử.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục lên và ở mức từ dưới BĐ3 đến trên BĐ3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức cao và ở mức BĐ2-BĐ3; sông Trà Khúc xuống dần và ở mức BĐ1-BĐ2.
Nguy cơ ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.
Không chỉ lũ trên các sông, mưa lớn sầm sập suốt nhiều giờ khiến một số khu vực thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, đất gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa ở Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm; Quảng Trị, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng từ 20-40mm có nơi trên 70mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh này. Cụ thể:
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Hà Tĩnh
|Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, phường Hải Ninh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Phố, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hà Huy Tập, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Thành Sen, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Toàn Lưu
|Quảng Trị
|A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Tà Rụt, Tân Lập; Cam Lộ, Cồn Tiên, Phong Nha, Trường Sơn; Ái Tử, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Lệ Ninh, Minh Hóa, P. Đồng Sơn, P. Quảng Trị, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tân Thành, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Tuyên Bình, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn
|TP Huế
|A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, phường Hương Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Kim Long, phường Kim Trà, Vinh Lộc
|TP Đà Nẵng
|Bà Nà, Bến Giằng, Đắc Pring, Đông Giang, Hiệp Đức, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Thạnh Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Vân, Việt An, A Vương, Bến Hiên, Hà Nha, Hùng Sơn, phường Hải Vân, phường Liên Chiểu, Phú Ninh, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Tây Giang, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, phường Hòa Khánh, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Đốc, Trà Linh
|Quảng Ngãi
|Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Cà Đam, Đăk PLô, Măng Ri, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hạ, Thanh Bồng, Thiện Tín, Đăk Kôi, Đăk Pék, Đăk Pxi, Đăk Rve, Đặng Thùy Trâm, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Trà Giang, Tu Mơ Rông, Xốp
|Gia Lai
|An Hòa, Chư Krey, Ia Dreh, Krong, An Vinh, Bình Phú, Kim Sơn, Sơn Lang, Uar, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Ya Ma; Ân Hảo, An Lão, An Toàn, Ân Tường, Ayun, Biển Hồ, Canh Liên, Canh Vinh, Chơ Long, Cửu An, Đak Đoa, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hoài Ân, Hội Sơn, Hra, Ia Băng, Ia Hrung, Ia Lâu, Ia Ly, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, KBang, KDang, Kon Gang, Kông Bơ La, Kông Chro, Lơ Pang, Mang Yang, phường An Bình, phường An Khê, phường An Phú, phường Bồng Sơn, phường Diên Hồng, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Tây, phường Pleiku, phường Tam Quan, phường Thống Nhất, Phú Túc, SRó, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội
|Đắk Lắk
|Cư Pui, Dang Kang, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Ea Ning, Hòa Mỹ, Hòa Sơn, Krông Á, Krông Bông, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tân Tiến, Yang Mao, Cư Yang, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dliê Ya, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Na, Ea Nuôl, Ea Ô, Ea Phê, Ea Trang, Hòa Phú, Krông Ana, Krông Pắc, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An, phường Tân Lập, Sơn Hòa, Tây Sơn, Vụ Bổn, Buôn Đôn, Cư M’gar, Cư M’ta, Cư Pơng, Cư Prao, Cuôr Đăng, Ea Drăng, Ea Drông, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Kar, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Knốp, Ea M’Droh, Ea Păl, Ea Riêng, Ea Rốk, Ea Tul, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Thịnh, Ia Lốp, Krông Búk, Krông Năng, Krông Nô, Nam Ka, phường Buôn Hồ, phường Cư Bao, phường Ea Kao, phường Thành Nhất, Phú Hòa 1, Phú Mỡ, Phú Xuân, Pơng Drang, Quảng Phú, Vân Hòa
|Khánh Hoà
|Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Ninh Hải, Ninh Sơn, phường Ba Ngòi, phường Bắc Cam Ranh, phường Bắc Nha Trang, phường Cam Linh, phường Cam Ranh, phường Đô Vinh, phường Nam Nha Trang, phường Nha Trang, phường Tây Nha Trang, Phước Dinh, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam, Trung Khánh Vĩnh; Bắc Ninh Hòa, Cà Ná, Hòa Trí, phường Đông Ninh Hòa, phường Hòa Thắng, phường Ninh Hòa, Phước Hà, Tân Định, Vạn Hưng
|Lâm Đồng
|D'Ran, Lạc Dương, Đắk Mil, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đơn Dương, Hiệp Thạnh, Ka Đô, Nam Ban Lâm Hà, Nam Đà, phường Cam Ly - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Quảng Lập, Vĩnh Hảo, Bắc Bình, Cư Jút, Đắk Sắk, Đắk Song, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đinh Văn Lâm Hà, Đức An, Đức Lập, Đức Trọng, Hải Ninh, Hồng Thái, Krông Nô, Liên Hương, Lương Sơn, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Thuận An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Tuy Phong