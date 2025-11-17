Lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia vượt báo động 3, nguy cơ ngập diện rộng

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Lúc 8h ngày 17/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,71m, trên báo động (BĐ)2 0,71m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,96m, trên BĐ3 0,46m; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 9,07m, trên BĐ3 0,07m.

Cùng thời điểm này, mực nước trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 3,06m, trên BĐ2 0,06m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,55m, trên BĐ2 0,55m.

Như vậy chỉ trong hơn nửa tháng, khu vực Huế và Đà Nẵng đã xuất hiện hai đợt lũ. Trong đợt lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, lũ trên các sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Bồ (Huế) đã vượt đỉnh lịch sử.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục lên và ở mức từ dưới BĐ3 đến trên BĐ3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức cao và ở mức BĐ2-BĐ3; sông Trà Khúc xuống dần và ở mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Không chỉ lũ trên các sông, mưa lớn sầm sập suốt nhiều giờ khiến một số khu vực thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, đất gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa ở Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm; Quảng Trị, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng từ 20-40mm có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh này. Cụ thể: