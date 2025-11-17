Quốc lộ 29 qua Đắk Lắk ngập hơn 1 m, giao thông chia cắt

(VTC News) -

Ngập lụt tại QL29, giao thông chia cắt.

Sáng 17/11, ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch UBND xã Đức Bình (Đắk Lắk) cho biết, đoạn Km68+700 quốc lộ 29 (khu vực xã Sơn Giang cũ) ngập sâu hơn 1 m, đoạn ngập dài khoảng 200 m. Chính quyền địa phương đã căng dây, lập chốt chặn hai đầu không cho phương tiện qua lại.

Theo ông Quang, mưa lớn liên tục từ tối 16/11 khiến nước thoát không kịp, dâng cao từ sáng nay và hiện bắt đầu rút chậm.

Ngập sâu ở QL29, các xe đi hướng Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa chuyển sang quốc lộ 19C và quốc lộ 25.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đoạn Km68 quốc lộ 29 vẫn ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng CSGT đã chốt chặn, hướng dẫn phương tiện đi hướng Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột chuyển sang quốc lộ 19C và quốc lộ 25.

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, sáng nay là đầu tuần nên lượng phương tiện chở cán bộ từ Tuy Hòa lên Buôn Ma Thuột tăng cao. Nhiều xe bị ùn lại tại khu vực ngập, buộc phải quay đầu hoặc di chuyển theo hướng khác để tiếp tục hành trình.

Nhiều phương tiện từ Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột phải di chuyển hướng khác.

Sở Xây dựng Đắk Lắk cho hay ngoài xã Đức Bình, nhiều khu vực khác trên quốc lộ 29 như xã Sông Hinh cũng bị ngập sâu, gây ùn tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch nối Đông – Tây của tỉnh.

Tại xã Yang Mao, chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời hơn 10 hộ dân tại các điểm ngập sâu đến nơi an toàn. Một số trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Xã Yang Mao di dời 10 hộ dân.

Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk dự báo từ trưa 16/11 đến đêm 17/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa 100 – 200 mm, có nơi trên 250 mm; phía Tây mưa 50 – 80 mm, nơi cao hơn 100 mm. Mưa lớn sẽ còn duy trì trong 48 – 72 giờ tới.

Từ ngày 16 đến 20/11, các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên sông Sêrêpốk và sông Ba đạt mức báo động 1 – 2, nơi cao vượt báo động 2; các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Tam Giang có khả năng vượt báo động 3. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực phía Đông tỉnh được cảnh báo ở cấp độ rủi ro 1.