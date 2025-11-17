Sạt lở đè bẹp xe khách ở đèo Khánh Lê: Tình hình sức khoẻ và danh tính nạn nhân

(VTC News) -

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng sáng 17/11, vụ sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa, làm 6 người chết, 19 người bị thương.

Thông tin ban đầu, lúc 22h30 tối 16/11, xe khách hãng Phương Trang, chạy tuyến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Quảng Ngãi, khi đến đoạn qua đèo Khánh Lê (khu vực Nam Khánh Vĩnh) bị đất đá từ trên núi sạt lở đè trúng.

Hiện trường vụ sạt lở xe núi đá đè bẹp xe khách trên đèo Khánh Lê.

Vụ việc làm 6 người chết (gồm 3 nam, 3 nữ), 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 29 người, trong đó hai tài xế, một phụ xe.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa Lê Vũ Chương cho biết, 3 ca nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị chấn thương ở đầu, chân tay, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô tại vị trí cabin bị đất đá đổ xuống, tách rời khỏi thân xe. Bên phải xe bị nhiều khối đá lớn rơi trúng, làm biến dạng thân vỏ, vỡ kính, móp khung sắt và giường nằm.

Danh sách các nạn nhân bị thương gồm.

1. Nguyễn Thị Sường – Chấn thương cột sống lưng

2. Nguyễn Long Cường – Gãy xương trụ trái

3. Lê Thị Thúy Quyên – Chấn thương đầu

4. Lê Thị Kim Nhuận – Đa chấn thương

5. Lường Văn Hoài – Trật khớp

6. Trần Thị Anh Đào – Trật khớp lưng

7. Đào Đăng Thương – Chấn thương đầu

8. Võ Duy Khánh Vân – Chấn thương đầu/động

9. Võ Thị Hai – Chấn thương ngực kín – gãy xương đòn

10. Nguyễn An Ninh – Chấn thương cột sống

11. Đoàn Minh Hậu – Gãy cổ–vai & xương đùi trái

12. Nguyễn Văn Bảo – Đa chấn thương

13. Nguyễn Văn Tới – Gãy xương bàn chân

14. Huỳnh Đức Khiển – Chấn thương đầu

15. Võ Trường Sinh – Gãy xương bàn chân

16. Trần Văn Hải – Chấn thương bụng

17. Trần Văn Nam – Chấn thương ngực kín & gãy xương đòn

18. Trương Thị Mỹ Linh – Gãy xương cánh tay trái

19. Cao Thị Vân – Chấn thương đầu

