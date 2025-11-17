Sạt lở trên đèo Khánh Sơn vùi lấp 4 người: Tạm dừng tìm kiếm 2 nạn nhân

(VTC News) -

Đến 9h ngày 17/11, lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Khánh Hòa tạm dừng tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở khu vực suối Tường Vy trên tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn thuộc xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa.

Theo cơ quan chức năng, hiện khu vực đèo Khánh Sơn vẫn đang mưa rất to, đường lên điểm sạt lở nhiều đoạn bị chia cắt, ngập lụt trên diện rộng; người, phương tiện rất khó tiếp cận hiện trường.

Vì lý do này, các đơn vị cứu nạn, cứu hộ quyết định tạm dừng tìm kiếm, chờ mưa ngớt, nước rút.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: MT)

Trước đó, khoảng 19h ngày 16/11, sạt lở xảy ra tại một lán trại của đội phát cỏ lâm trường, nơi có 10 người đang trú. Khối đất đá lớn đã vùi lấp 4 người gồm: Chamaléa Nhung (55 tuổi), Bi Năng Sung (13 tuổi) và Chamaléa Siêng (34 tuổi, cùng trú xã Công Hải) và 1 người chưa rõ danh tính. Sáu người khác kịp chạy thoát.

Đến 20h40 cùng ngày, lực lượng cứu nạn tìm thấy Chamaléa Nhung và đưa đi cấp cứu. Đến 21h30, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp cận hiện trường. Đến 23h35, thi thể cháu Bi Năng Sung được tìm thấy dưới lớp đất đá.

Hiện hai nhân còn lại vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm sẽ được nối lại ngay khi thời tiết cho phép.