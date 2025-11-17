Hiện trường sạt lở núi đè ô tô khách ở đèo Khánh Lê, ít nhất 6 người chết

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người chết (3 nam, 3 nữ), trong đó đã được đưa ra khỏi xe 4 người, 2 nạn nhân còn kẹt lại dưới đất đá, chưa thể cứu hộ ra ngoài. 19 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.