Nhiều nơi tại Khánh Hòa ngập sâu, người dân leo lên mái nhà cầu cứu

(VTC News) -

Clip nước bao vây các tuyến đường kết nối và nội khu của KCN Du Long

Đầu giờ chiều 17/11, ông Nguyễn Quốc Bảo - Bí thư phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) cho biết hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Ông Bảo cho biết do mưa lớn, lũ đổ về nhanh, một số hộ dân sống ở những vùng trũng không kịp trở tay, có hộ leo lên mái nhà chờ ứng cứu.

Người dân phường Ba Ngòi leo lên mái nhà chờ ứng cứu.

"Hiện lực lượng chức năng vẫn đang ứng cứu người dân ở những nơi ngập nặng" - ông Bảo nói.

Theo Đại diện KCN Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài từ tối hôm trước cũng khiến khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng, hơn 5.000 công nhân phải nghỉ việc.

Theo vị này, lượng nước lũ từ thượng nguồn chảy về với tốc độ mạnh, khiến toàn bộ khu công nghiệp chìm trong nước. Nhiều nơi mực nước dâng cao gần 1m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Ngập các tuyến đường ở KCN Du Long.

"Trước tình hình khẩn cấp này, sáng nay, ban quản lý KCN đã phối hợp với các doanh nghiệp để đưa ra quyết định tạm thời cho hơn 5.000 công nhân nghỉ việc. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, tránh những rủi ro không đáng có do mưa lũ gây ra" - đại diện KCN Du Long nói.

Đại diện UBND xã Thuận Bắc thông tin, lực lượng chức năng đang hỗ trợ các doanh nghiệp di dời tài sản lên nơi cao ráo, cắt điện tại khu vực ngập nhằm tránh rủi ro.

Tại xã miền núi Khánh Vĩnh, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị ngập lụt cục bộ tại nhiều vị trí.

Tại thôn Giang Mương, nhà của một số hộ dân đã bị ngập. Chính quyền thôn đã tổ chức di dời người dân sang các nhà khác, trường hợp không đảm bảo an toàn sẽ tiếp tục chuyển đến các địa điểm công cộng.

Ở thôn Sơn Thành, khoảng 15 hộ dân bị ngập sâu, nước tràn vào nhà hơn 1 m. Người dân đã được sơ tán về trụ sở UBND xã Khánh Phú cũ. Địa phương cũng chủ động chuẩn bị lương thực để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho bà con.

Một người ở phường Tây Nha Trang bị nước lũ cuốn.

Lúc 14h ngày 17/11, mưa lớn vẫn bao trùm khu vực Khánh Hòa – Ninh Thuận (cũ), dự báo kéo dài trong đêm với lượng mưa phổ biến 30–50 mm, có nơi trên 100 mm.

Trên sông Cái Nha Trang, lũ đã đạt đỉnh 12,24 m lúc 13h và hiện xuống rất chậm. Trạm Đồng Trăng còn 12,20 m (vượt báo động 3: 1,20 m), trạm Diên Phú 6,36 m (vượt báo động 3: 0,86 m). Sông Dinh Ninh Hòa cũng vượt báo động 1 với 4,31 m lúc 11h.

Lũ trên sông Cái Phan Rang đang lên nhanh: trạm Tân Mỹ đo được 38,56 m (trên báo động 3: 1,06 m), trạm Phan Rang 4,37 m, sát ngưỡng báo động 3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và các sông suối trong tỉnh tiếp tục duy trì ở mức cao và xuống chậm. Sông Cái Phan Rang dự báo đạt đỉnh vào sáng 18/11, với Tân Mỹ khoảng 39,33 m và Phan Rang xấp xỉ báo động 3.