Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ nguyên nhân gây ngập lụt từng vùng trên cả nước

Với vùng miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, ông Phùng Đức Tiến cho biết, nguyên nhân gây ra lũ, ngập chủ yếu do nước tập trung ở các vùng núi cao, chảy tràn bờ các dòng sông, gây ngập trên diện rộng.

"Do vậy, giải pháp tập trung chủ yếu vào việc tăng khả năng tiêu thoát úng, đắp đê bảo vệ các vùng, khu đô thị quan trọng. Với khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang và một số tỉnh bị ngập vừa rồi, chúng ta thấy rõ giải pháp này rất trúng, phù hợp với điều kiện vùng miền núi phía Bắc", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói.

Với vùng Đồng bằng sông Hồng, ngập úng chủ yếu do mưa, do vậy giải pháp chính là xây dựng các trạm bơm tiêu thoát nước chủ động ra sông; đồng thời tăng cường gia cố hệ thống đê điều bảo vệ vùng. Theo Thứ trưởng, vừa rồi Hà Nội và một số tỉnh rất quyết liệt tăng cường biện pháp giải quyết ngập úng.

Với vùng Đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, tình trạng ngập chủ yếu do lũ từ thượng nguồn tập trung tràn về biên giới Campuchia. Giải pháp là hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi để kiểm soát lũ nội đồng. Các giải pháp này đã được Thủ tướng phê duyệt và phù hợp với thực tế.

Đề cập đến tình hình thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt trên phạm vi rộng và mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Trong đó, ba cơn bão rất mạnh đổ bộ khu vực miền Trung, mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 10 tuyến sông Bắc Bộ và Trung Bộ, ngập lụt rất nghiêm trọng tại các địa phương, các đô thị ở vùng trũng, trong đó có Hà Nội.

"Thiên tai từ đầu năm đã khiến 300 người mất tích và chết, thiệt hại 69.000 tỷ đồng. Đây là những thiệt hại rất lớn", ông Phùng Đức Tiến dẫn số liệu.

Trước diễn biến thiên tai nghiêm trọng, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, với mục đích đánh giá toàn diện, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro, thiệt hại do thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo chung để phục vụ hội nghị, trong đó đánh giá toàn diện công tác phòng chống thiên tai vừa qua với chín nhóm nội dung: Công tác chuẩn bị phòng ngừa; teo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo; truyền thông, hướng dẫn kỹ năng, thông tin thiên tai; tổ chức bộ máy; công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp, điều phối; tổ chức triển khai ứng phó với tất cả các cấp, ngành, địa phương; công tác cứu hộ, cứu nạn; công tác cứu trợ; công tác khắc phục hậu quả, phục hồi thiên tai.

Theo ông Phùng Đức Tiến, trong các trận thiên tai lớn vừa qua như bão số 13, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm về diễn biến bão, mưa lũ, đồng thời chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp rủi ro thiên tai, dự báo và triển khai ứng phó quyết liệt từ sớm, từ xa.

"Điều này góp phần làm giảm tối đa thiệt hại. Cơn bão số 13 vào Philippines khiến 323 người chết và mất tích nhưng khi vào Việt Nam, cập nhật đến hôm nay chỉ có 8 người chết và mất tích tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk", Thứ trưởng nói thêm.