Nhiều nơi phía Đông tỉnh Gia Lai ngập hơn 1m, giao thông chia cắt

Ngập cục bộ khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai sáng 18/11
Ghi nhận sáng 18/11, do mưa lớn, kéo dài từ đêm 17 đến sáng 18/11 khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai như xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, phường Nhơn Bình, An Nhơn...ngập cục bộ, các tuyến đường bị chia cắt.
Nước lên nhanh khiến các ngôi nhà trên địa bàn xã Tuy Phước, phường Nhơn Bình...bị ngập.
Những tuyến đường khu chợ Dinh (phường Nhơn Bình) ngập cục bộ.
Người dân di chuyển trên tuyến đường khu chợ Dinh trong tình trạng nước ngập hơn nửa bánh xe.
Nhà dân quanh khu vực chợ Dinh bị nước tràn vào nhà.
Mưa lớn khiến nước ngầm tràn lên đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn, Nhơn Bình) ngập gần 1m, tuyến đường bị chia cắt. Hiện lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, ngăn cấm người dân và phương tiện di chuyển qua khu vực này.
Nước dâng qua cửa chính nhà dân khu vực cầu Mới (phường Nhơn Bình)
Nhà một hộ dân tại khu vực chợ Mới (phường Nhơn Bình) chênh vênh mép sông khi nước đang lên.
Khu nhà dân ở địa bàn phường Nhơn Bình, xã Tuy Phước ven quốc lộ 19 mới nước đã dâng cao, có đoạn dâng cao hơn 1m.
Nước mấp mé khu nhà ven sông qua chợ Gò (xã Tuy Phước).
Mực nước lũ tại một số tuyến đường trũng thấp, gần kênh rạch trên địa bàn phường An Nhơn như: bờ tràn Thạnh Danh, Thiết Tràng, Cầu ông Sún... cũng đang dâng lên rất nhanh.
Trong sáng nay, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khu vực thấp trũng phía Đông tỉnh Gia Lai. Hiện chính quyền địa phương vẫn liên tục theo dõi và cảnh báo người dân không di chuyển qua các khu vực này để đảm bảo an toàn.