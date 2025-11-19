Hàng trăm nhà dân ở Đắk Lắk ngập sâu qua nóc, người dân bị cô lập kêu cứu

(VTC News) -

Cứu người trên nóc nhà ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Từ tối 18/11 đến sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngập sâu, hàng chục hộ dân gọi điện cầu cứu khi nước tràn vào nhà lúc nửa đêm.

Lãnh đạo xã Tuy An Tây cho biết hàng chục ngôi nhà tại Vùng 8 và Vùng 9 ngập nặng. Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa hàng chục người đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, nhiều khu vực chưa thể tiếp cận, nhiều người dân vẫn đang mắc kẹt trên mái nhà.

Công an xã cứu người mắc kẹt trong vùng nước lũ.

Sáng 19/11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết nước lũ dâng cao đã khiến Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 và Quốc lộ 1 bị tê liệt hoàn toàn, không thể lưu thông.

“Chúng tôi đã chốt chặn cả 3 tuyến đường này, không có xe nào qua lại được. Riêng Quốc lộ 1, phương tiện phải chờ nước rút mới có thể đi tiếp nên các phương tiện ùm ứ kéo dài”, vị này thông tin.

Tại huyện Đồng Xuân, mưa lớn kéo dài hai ngày khiến mực nước sông Kỳ Lộ tăng nhanh bất thường. Rạng sáng 18/11, nhiều ngôi nhà đã bị ngập lút mái, buộc chính quyền tổ chức di dời khẩn cấp.

Ngập mái nhà tại xã Đồng Xuân.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 giờ qua (tính đến 5h ngày 19/11), khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện mưa rất to đến đặc biệt to. Lượng mưa từ 19h ngày 18/11 đến 5h ngày 19/11 phổ biến 100 – 240 mm; riêng Hòa Mỹ Tây đo được 401,4 mm, Hòa Đồng 273,4 mm. Phía Tây tỉnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 5 – 40 mm.

Xuân Phước (Đồng Xuân) nhiều gia đình kêu cứu trong đêm.

Dự báo từ ngày 19 đến 21/11, phía Đông Đắk Lắk (bao gồm cả khu vực huyện M’Đrắk cũ) tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100 – 200 mm, có nơi trên 300 mm. Phía Tây tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng 10 – 30 mm.

Nhiều gia đình chìm trong biển nước.

Mực nước lúc 5h sáng trên sông Srê Pốk ghi nhận tại trạm Giang Sơn (sông Krông Ana) xấp xỉ báo động 2 (1,33 m), trạm Bản Đôn dưới báo động 2 (0,87 m).Trên sông Ba, mực nước dao động do điều tiết hồ chứa, trong đó trạm Củng Sơn cao hơn báo động 3 là 0,92 m; trạm Phú Lâm dưới báo động 3 là 0,12 m. Trên sông Bàn Thạch, mực nước tại Hòa Mỹ Tây dưới báo động 3 là 0,6 m.

Dự báo 6 - 12 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Đỉnh lũ tại các trạm có thể đạt mức rất cao: Phú Lâm vượt báo động 3 từ 0,5 - 1 m; Hà Bằng có khả năng chạm mức lũ lịch sử (13,47 m); Xuân Quang vượt báo động 3 từ 1 - 2 m; Củng Sơn vượt báo động 3 từ 2,5 - 3,5 m. Sông Bàn Thạch được dự báo xấp xỉ báo động 3. Trên sông Srê Pốk, mực nước tại trạm Giang Sơn và Bản Đôn tiếp tục dao động quanh mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các xã hạ lưu sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng. Các khu vực địa hình dốc, ven suối, đồi núi có khả năng cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số tuyến đường dân sinh và đường liên xã có thể bị chia cắt khi mưa lớn tiếp diễn.