Kinh hoàng cảnh núi lở ở Đắk Lắk
Sáng 17/11, mưa lớn kéo dài khiến các sườn núi ở Đắk Lắk sạt lở kinh hoàng.
Minh Vy
Bình luận
Tin mới
Dùng drone tiếp tế cho người dân bị cô lập ở Đắk Lắk
18:22 17/11/2025
Đời sống
Bộ Công an kêu gọi 5 bị can liên quan vụ án khủng bố ra đầu thú
18:14 17/11/2025
Bản tin 113
Thủ tướng Kuwait chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính
18:11 17/11/2025
Thời sự quốc tế
Hai năm hôn nhân của siêu mẫu Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng nổi tiếng
18:08 17/11/2025
Sao Việt
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị tuyên án tử hình
18:04 17/11/2025
Thời sự quốc tế
Bắt nam thanh niên bảo kê máy gặt tại Hưng Yên
18:03 17/11/2025
Bản tin 113
Đề nghị truy tố Shark Thủy
17:57 17/11/2025
Bản tin 113
Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1/6/2026
17:27 17/11/2025
Thị trường
Chủ tịch tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
17:24 17/11/2025
Chính trị
Bí quyết 'ma thuật' của Mailisa: Nhập hàng loạt container vẫn không đủ bán
17:19 17/11/2025
VTC NEWS TV
Lào Cai: Khởi tố 4 người trong vụ lan can hai bên sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi
17:14 17/11/2025
Bản tin 113
ĐBQH: Taxi, ô tô công nghệ phải trang bị ghế cho trẻ dưới 10 tuổi là bất khả thi
17:13 17/11/2025
Tin nóng
Hồ Tràm đổi thay mạnh mẽ khi hạ tầng bứt tốc và du lịch tăng trưởng
17:01 17/11/2025
Đầu Tư
Nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ ở Đà Nẵng
17:01 17/11/2025
VTC NEWS TV
Waterpoint - nơi an cư cho gia đình trẻ mong muốn 'ở gần, sống xanh'
17:00 17/11/2025
Bất động sản
Hé lộ thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua 'đơn hàng 0 đồng'
16:56 17/11/2025
VTC NEWS TV
Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ rét đỉnh điểm hai ngày, Hà Nội giảm còn 12°C
16:39 17/11/2025
Thời tiết
Khách kẹt lại Đà Lạt về đường nào khi sạt lở khắp nơi?
16:32 17/11/2025
Đời sống
Cúm A có nguy hiểm?
16:30 17/11/2025
Bệnh và thuốc
Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
16:25 17/11/2025
Chính trị
Lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
16:21 17/11/2025
Đầu Tư
BTV Thời sự của VTV có bằng thạc sĩ ở Anh, từng thực tập ở Microsoft
16:16 17/11/2025
Sao Việt
Bộ Y tế đã cấp bao nhiêu số công bố sản phẩm của Mailisa?
16:14 17/11/2025
Tin tức
Nữ Viện trưởng và hành trình kết nối khoa học Việt Nam – Australia
16:14 17/11/2025
Giáo dục
Nước lũ cuốn trôi xe đầu kéo, tài xế mất tích
16:02 17/11/2025
Tin nóng
Nhiều nơi tại Khánh Hòa ngập sâu, người dân leo lên mái nhà cầu cứu
15:58 17/11/2025
Đời sống
Học viện Biên phòng dừng xét tổ hợp A01, C00, C01 trong năm tới
15:56 17/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Phố cổ Hội An hứng trận lụt thứ 3 trong vòng 20 ngày
15:55 17/11/2025
VTC NEWS TV
Đơn vị nào chịu trách nhiệm 'vá' vết nứt kéo dài trên đường đèo Prenn?
15:53 17/11/2025
Đời sống
Tưng bừng chào đón Lễ hội Bia Hà Nội 2025
15:51 17/11/2025
Đời sống