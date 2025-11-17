Đóng

Kinh hoàng cảnh núi lở ở Đắk Lắk

Sáng 17/11, mưa lớn kéo dài khiến các sườn núi ở Đắk Lắk sạt lở kinh hoàng.

Minh Vy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới