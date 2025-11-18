Người dân vùng cô lập ở Đắk Lắk bám dây thừng băng qua dòng nước lũ

(VTC News) -

Clip sơ tán dân bằng dây thừng

Chiều 18/11, ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đang sơ tán khoảng 200 người dân tại thôn Ea Hanh, nơi bị cô lập và nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất.

Theo ông Trực, nước lũ chảy mạnh nên không thể sử dụng thuyền hay ca-nô để sơ tán người dân. Do đó, chính quyền xã đã huy động lực lượng chức năng căng một sợi dây thừng lớn qua sông rồi đưa từng người ra khỏi vùng cô lập.

Người dân bám vào dây thừng để đi qua dòng nước lũ.

"Trời đang mưa rất lớn, chính quyền xã tạm dừng việc sơ tán số người còn lại. Lực lượng chức năng đang tiếp tế nhu yếu phẩm, phao cứu sinh, áo phao, thuốc men vào vùng cô lập; đồng thời lên phương án để tiếp tục đưa người dân ra ngoài trong điều kiện an toàn nhất" - ông Trực nói.

Tại địa bàn xã Yang Mao, hiện còn 4 thôn bị cô lập và 2 cây cầu bị nước lũ gây hư hỏng, chia cắt giao thông.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân xã Yang Mao cũng đang tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân những vùng bị cô lập.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã có công điện về việc khẩn trương ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai lực lượng xung kích rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.

Bên cạnh đó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.