Dùng drone tiếp tế cho người dân bị cô lập ở Đắk Lắk

Sử dụng drone để tiếp tế lương thực khẩn cấp cho bà con tại xã Yang Mao (video: Chung Nguyễn)

Mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 khiến nhiều khu vực tại xã Krông Bông, Yang Mao bị cô lập. Đến chiều 17/11, nước dâng quá nhanh, người dân buộc phải sử dụng drone để tiếp tế lương thực khẩn cấp cho bà con tại xã Yang Mao khi mọi tuyến đường đều bị chia cắt.

Dùng drone tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con.

Tại xã Krông Bông, ông Hồ Duy Nam – Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết, chính quyền đã huy động lực lượng xuống hiện trường ngay từ sớm để hỗ trợ các hộ dân trong vùng sạt lở và ngập sâu.

Cơ quan chức năng cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con.

Còn ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, trên địa bàn thôn 23 có hiện tượng sạt lở đất sau mưa lớn. Xã đã giăng dây cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm và lên phương án di dời hơn 20 hộ dân khỏi vùng nguy cơ cao.

Ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lũ, sạt lở đất làm hai căn nhà ở địa phương này bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng, đường sá trên địa bàn xã bị ngập lụt, gây hư hỏng, chia cắt giao thông.

Sạt lở trên cung đường đi đến xã Yang Mao.

“Hiện còn khoảng 6.000 người tại một số thôn buôn bị cô lập do nước lũ chia cắt, gây hỏng cầu, đường, không thể tiếp cận được. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ, đề nghị lực lượng chức năng tại xã M'Đrắk tiếp cận, hỗ trợ người dân”- ông Trực thông tin.

Theo ông Trực, hiện chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để xử lý các đoạn đường bị sạt lở. Đồng thời, UBND xã Yang Mao yêu cầu các phòng ban liên quan thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ người dân.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Đắk Lắk là một trong những địa phương có lượng mưa lớn, nhiều khu vực ghi nhận tổng lượng mưa hơn 340mm.

Mưa lớn từ sáng 16 đến trưa 17/11 khiến nước sông Krông Bông làm ngập nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 12 đoạn qua xã Krông Bông, Yang Mao; Quốc lộ 29 đoạn qua xã Tam Giang và Sông Hinh cũng bị ngập lụt, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện trên các tuyến đường này.

Trong sáng 17/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các điểm ngập sâu và yêu cầu chủ các hồ, đập trên địa bàn kiểm soát chặt quy trình vận hành để tránh lũ chồng lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối hồ, đập.