Giá bạc hôm nay 4/7/2026: Bạc thỏi vượt 65 triệu đồng/kg

(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 4/7/2026

Lúc 9h30 sáng nay (4/7), giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,352 - 2,425 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 2.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý ở mức 62,719 - 64,666 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 49.000 đồng/kg (mua vào) và tăng 60.000 đồng/kg (bán ra).

Tại Sacombank-SBJ, giá bạc miếng niêm yết 2,373 - 2,442 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 63,28-65,12 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 560.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc trong nước tăng trong phiên sáng 4/7. (Ảnh minh họa: AI)

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Ancarat được giao dịch ở mức 2,347 -2,407 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng cả hai chiều mua - bán so với sáng qua. Giá bạc thỏi được Ancarat niêm yết ở mức 61,776 - 63,686 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 132.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 9h30 ngày 4/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.352.000 2.425.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.352.000 2.425.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 62.719.843 64.666.505 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.373.000 2.442.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 63.280.000 65.120.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.347.000 2.407.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.735.000 12.035.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 31.293.000 32.093.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 62.586.000 64.241.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 23.166.000 23.882.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 30.888.000 31.843.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 61.776.000 63.686.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.347.000 2.425.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.735.000 12.125.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính tham thảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 4/7/2026

Cập nhật lúc 9h30 ngày 4/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 62,27 USD/ounce; tăng 1,43 USD/ounce (tương đương 2,36%) so với chốt phiên trước.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới hôm nay tăng lên trên 62 USD mỗi ounce, đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/6 và đang hướng tới mức tăng gần 6% trong tuần. Đà tăng do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất giảm xuống 50%, từ mức 66% trước khi có dữ liệu. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc.

Đồng đô la Mỹ cũng suy yếu, hướng tới mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4, điều này càng thúc đẩy giá kim loại quý.

Theo chuyên gia phân tích của FX Empire, thị trường bạc còn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cơ bản tích cực. Trong bối cảnh nợ toàn cầu ở mức cao và chính sách tiền tệ tại nhiều nền kinh tế thay đổi, nhu cầu đa dạng hóa danh mục của các nhà đầu tư gia tăng, qua đó tạo lực đỡ cho giá bạc.