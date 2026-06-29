(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 29/6/2026, giá bạc trong nước được nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm hàng trăm nghìn đồng mỗi kg.

Giá bạc hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Trong phiên giao dịch sáng 29/6/2026, giá bạc Phú Quý được điều chỉnh giảm ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cuối tuần trước.

Cụ thể, lúc 10h, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức 2,230 - 2,299 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 15.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá bạc trong nước hôm nay được điều chỉnh giảm. (Ảnh minh họa)

Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 59,493 - 61,333 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 373.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá bạc miếng tại Ancarat cũng giảm 15.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cuối tuần trước, xuống 2,227 - 2,284 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá bạc miếng hôm nay tại một số thương hiệu dao động trong khoảng 222.000 - 229.000 đồng/chỉ, tùy thời điểm, thương hiệu và giá mua vào - bán ra.

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h30 ngày 29/6/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.235.000 2.304.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.235.000 2.304.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 59.599.851 61.439.846 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.259.000 2.328.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 60.240.000 62.080.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.220.000 2.277.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.100.000 11.385.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.600.000 30.360.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 59.200.000 60.775.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 22.904.000 22.585.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 29.205.000 30.110.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 58.410.000 60.220.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.219.000 2.293.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.095.000 11.465.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 29/6/2026

Cập nhật lúc 10h30 ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 58,46 USD/ounce, giảm 0,58 USD mỗi ounce so với chốt phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới hôm nay giảm xuống dưới 58,5 USD/ounce, chấm dứt đợt phục hồi hai ngày liên tiếp do các cuộc tấn công mới giữa Mỹ và Iran qua eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Xung đột leo thang kể từ thứ Năm khi Iran nhắm mục tiêu vào một tàu container, một tàu chở dầu của Qatar và các căn cứ quân sự ở Kuwait và Bahrain, dẫn đến nhiều cuộc tấn công trả đũa của Mỹ.

Tuy nhiên, cả hai bên sau đó đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công tiếp theo trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong tuần này tại Doha, Qatar.

Trong khi đó, dữ liệu tuần trước cho thấy chỉ số lạm phát PCE của Mỹ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư giảm nhẹ dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong năm nay.