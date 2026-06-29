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Giá bạc 'bốc hơi' 50% giá trị: 'Bẫy' chôn vốn hay cơ hội tích sản
(VTC News) -
Fed duy trì lập trường cứng rắn khiến giá bạc mất gần 50% giá trị từ đỉnh lịch sử vào tháng 1/2026, khiến giới đầu tư đứng ngồi không yên.
Hồng Thắm
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