Giá bạc hôm nay 26/6/2026: Đà giảm chưa dứt

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng, giá bạc hôm nay 26/6/2026 ghi nhận sự biến động trái chiều, tuy nhiên xu hướng chung là giảm.

Giá bạc trong nước hôm nay 26/6/2026

Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/6, giá bạc miếng SBJ niêm yết ở mức 2,226 - 2,301 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá mua vào không đổi trong khi giá bán ra tăng 75.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 1kg của SBJ ở mức 59,36 - 61,36 triệu đồng/kg (mua - bán), chiều mua vào giữ nguyên và tăng 160.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm mở cửa phiên sáng, Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng lên mức 2,174 - 2,241 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 9.000 đồng/lượng (mua-bán) so với kết phiên hôm qua. Bạc thỏi 1kg của Phú Quý ở mức 57,973 - 59,759 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 240.000 - 271.000 đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, sau khoảng hơn 1 giờ giao dịch, giá bạc tại các thương hiệu quay đầu giảm.

Giá bạc hôm nay 26/6/2026 tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Phú Quý)

Cụ thể, lúc 10h15, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,140 - 2,206 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 26.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý được niêm yết ở ngưỡng 57,093 - 58,853 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 640.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 660.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Lúc 10h30, giá bạc miếng SBJ niêm yết ở mức 2,169 - 2,238 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng nhẹ 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 1kg của SBJ ở mức 57,840 - 59,680 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/kg ở chiều mua vào giữ nguyên và giảm 2,5 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 11h ngày 26/6/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.148.000 2.214.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.148.000 2.214.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 57.279.857 59.039.852 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.169.000 2.238.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 57.840.000 59.680.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.146.000 2.201.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.730.000 11.005.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.613.000 29.347.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 57.226.000 58.749.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.167.000 21.823.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.222.000 29.097.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 56.444.000 58.194.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.142.000 2.213.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.710.000 11.065.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 26/6/2026

Lúc 10h30 ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 56,33 USD/ounce, giảm 1,41 USD mỗi ounce (-2,45%) so với hôm qua.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới đã giảm xuống dưới 57 USD/ounce và đang trên đà giảm khoảng 14% trong tuần khi các tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lấn át sự hỗ trợ từ tác động của các nỗ lực hòa bình Mỹ - Iran.

Hôm thứ Năm, giá bạc được hỗ trợ sau khi dữ liệu lạm phát PCE mới nhất của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, làm giảm bớt lo ngại về việc FED sắp tăng lãi suất và đẩy đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc xuống thấp hơn.

Mặc dù vậy, thị trường đang dự báo 80% khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 sau khi tạm dừng chính sách cứng rắn vào tuần trước, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 63%.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục giảm và đã trở lại mức trước xung đột khi tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông cũng như về lạm phát.