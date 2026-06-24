Giá bạc hôm nay 24/6/2026: Tiếp tục lao dốc

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 24/6/2026, giá bạc miếng và bạc thỏi được hầu hết các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giảm so với hôm qua.

Giá bạc miếng hôm nay 24/6/2026

Lúc 9h15 ngày 24/6/2026, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 2,335 - 2,407 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 52.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,333 - 2,393 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 49.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 40.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Phú Quý)

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu lớn trong nước, tính đến 9h30 ngày 24/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.330.000 2.402.000 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.325.000 2.402.000 đồng/lượng Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.330.000 2.390.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.650.000 11.950.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 31.067.000 32.867.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 62.134.000 63.789.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.330.000 2.402.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 11.650.000 12.010.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 31.066.589 32.026.587 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 62.133.178 64.053.173 đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 24/6/2026

Giá bạc thỏi hôm nay 24/6/2026 tại các thương hiệu trong nước cũng được điều chỉnh giảm khoảng 50.000 - 60.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 90h30 ngày 24/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.3260.000 2.398.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 62.026.512 63.946.507 đồng/kg Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 22.964.000 23.672.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 30.618.000 31.577.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 61.264.000 63.154.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 24/6/2026

Lúc 9h30 ngày 24/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế niêm yết ở mức 61,31 USD/ounce, giảm 0,14 USD mỗi ounce (tương đương 0,27%).

Trong phiên giao dịch đêm 23/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giảm mạnh 4,9% xuống 61,98 USD/ounce.

Giá bạc đang giảm do những lo ngại về việc tăng lãi suất trong tương lai làm lu mờ tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Hai ngân hàng đầu tư lớn đã hạ dự báo giá vàng trong năm nay, cho thấy chi phí vay tăng cao đang kìm hãm nhu cầu đối với kim loại quý. Hơn nữa, giá bạc đang gặp khó khăn hơn cả giá vàng.

"Sự phục hồi của vàng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chủ yếu do các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ sau cuộc họp thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang tuần trước. Trong khi đó, bạc gặp khó khăn hơn vàng", nhà phân tích hàng hóa kỳ cựu và Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, Ole Hansen nhận định.

"Sự kết hợp giữa lợi suất trái phiếu cao hơn, đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng rằng lãi suất chính sách có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn tiếp tục gây khó khăn cho sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các tài sản không sinh lời," Hansen viết trong một bài đăng trên Substack.