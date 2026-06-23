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Giá bạc hôm nay 23/6/2026: Đồng loạt giảm sâu

(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 23/6/2026 tại thị trường trong nước đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới.

Trong phiên giao dịch sáng nay 23/6/2026, giá bạc miếng và bạc thỏi tại hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều giảm so với hôm qua.

Giá bạc miếng hôm nay 23/6/2026

Lúc 10h ngày 23/6/2026, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 2,401 - 2,475 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 88.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 91.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,395 - 2,456 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 87.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 90.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh: Người lao động)

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 10h30 ngày 23/6/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.385.000

2.459.000

đồng/lượng

Doji

Bạc Doji 99.9 - 1 lượng

2.380.000

2.459.000

đồng/lượng

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.382.000

2.433.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

11.910.000

12.250.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

31.853.000

32.667.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

63.706.000

65.389.000

đồng

Bảo Tín Minh Châu

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng

2.391.000

2.465.000

đồng

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng

11.955.000

12.325.000

đồng

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram)

31.879.921

32.866.585

đồng

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram)

63.759.841

65.733.169

đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 23/6/2026

Giá bạc thỏi hôm nay 23/6/2026 cũng được các thương hiệu trong nước điều chỉnh giảm so với hôm qua.

Bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 10h30 ngày 23/6/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.390.000

2.464.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 1kilo

63.733.174

65.706.502

đồng/kg

Ancarat

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

23.582.000

24.313.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

31.442.000

32.417.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

62.884.000

64.834.000

đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 23/6/2026

Lúc 10h30 ngày 23/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế niêm yết ở mức 63,01 USD/ounce, giảm 1,93 USD mỗi ounce (tương đương 2,99%). 

Trước đó, tại thời điểm 22h ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 65,96 - 66,21 USD/ounce, tăng 1,24 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương tăng 1,92%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên khoảng 66 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá bạc phục hồi một phần tổn thất từ các phiên giao dịch gần đây khi giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh Mỹ và Iran đã đồng ý về một lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng, giá năng lượng vẫn là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Hoàng Lan
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