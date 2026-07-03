(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 3/7/2026

Ghi nhận tại thời điểm 10h sáng nay 3/7, giá bạc Phú Quý được điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, giá bạc miếng niêm yết ở mức 2,355 - 2,428 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 92.000 đồng/lượng (mua) và tăng 95.000 đồng/lượng (bán) so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng tăng mạnh tới 2,3 triệu đồng/kg (mua vào) và tăng 2,5 triệu đồng/kg (bán ra) so với kết phiên hôm qua, lên ngưỡng 62,773 - 64,719 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,346 - 2,406 triệu đồng/lượng, tăng 33.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 21.000 đồng/lượng (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank - SBJ được niêm yết ở mức 62,720 - 64,560 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc hôm nay tăng dựng đứng. (Ảnh minh họa)

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h30 ngày 3/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.348.000 2.421.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.348.000 2.421.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 62.613.177 64.559.839 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.352.000 2.421.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 62.720.000 64.560.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.342.000 2.402.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.710.000 12.010.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 31.227.000 32.027.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 62.454.000 64.109.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 23.117.000 23.833.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 30.822.000 31.777.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 61.644.000 63.554.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.343.000 2.421.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.715.000 12.105.000 đồng

Giá bạc thế giới hôm nay 3/7/2026

Cập nhật lúc 10h15 ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 62,18 USD/ounce; tăng 1,34 USD/ounce (tương đương 2,21%) so với chốt phiên trước.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới tăng lên trên 61 USD/ounce sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Động lực tăng đến từ dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất.

Số liệu mới công bố cho thấy, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp nhất trong 4 tháng và kém xa dự báo 110.000 việc làm. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và giải trí mất tới 61.000 việc làm, dù lượng khách du lịch tăng nhờ World Cup.

Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,2% do một bộ phận lao động rời khỏi lực lượng lao động, trong khi tiền lương bình quân theo giờ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá bạc đã phục hồi từ mức thấp 56 USD/ounce lên 62 USD/ounce với các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy lực mua đang gia tăng. Nếu giá vượt qua các mức kháng cự từ 62,50 - 65 USD/ounce, giá bạc có thể tiếp đà tăng lên mức 68 - 70 USD/ounce.