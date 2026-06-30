Giá bạc hôm nay 30/6/2026: Bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 30/6/2026, giá bạc tại nhiều thương hiệu lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm, lùi về sát mốc 2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước hôm nay 30/6/2026

Tại thời điểm 10h hôm nay 30/6/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,173 - 2,240 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 62.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 64.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi Phú Quý được niêm yết ở mức 58,079 - 59,866 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,52 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,57 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc giảm về sát mốc 2 triệu đồng/lượng. (Ảnh: AI)

Tương tự, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ cũng giảm 57.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua, xuống còn 2,202 - 2,271 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bạc thỏi tại Sacombank-SBJ có giá 58,72 - 60,56 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,52 triệu đồng/kg ở cả hai chiều so với sáng qua.

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h ngày 30/6/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.183.000 2.251.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.183.000 2.251.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 58.213.188 60.026.517 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.208.000 2.277.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 58.880.000 60.720.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.180.000 2.236.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.900.000 11.180.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.067.000 29.813.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 58.134.000 59.681.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.509.000 22.172.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.678.000 29.563.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 57.356.000 59.126.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.183.000 2.256.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.915.000 11.280.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 30/6/2026

Cập nhật lúc 10h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 57,35 USD/ounce, giảm 0,80 USD mỗi ounce (-1,45%) so với chốt phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống sát mốc 57 USD/ounce, hướng tới mức thấp nhất trong 7 tháng, và đang trên đà giảm mạnh trong tháng này do những bất ổn ở Trung Đông và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Giá bạc đã giảm hơn 23% trong tháng này. Thị trường tiếp tục dự đoán FED sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, với động thái đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng mới nhất của Mỹ để có thêm manh mối về triển vọng chính sách.

Trong khi đó, Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Doha, Qatar vào cuối hôm nay, mặc dù triển vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài vẫn chưa rõ ràng.