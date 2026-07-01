Giá bạc hôm nay 1/7/2026: Đà giảm chưa dứt

(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 1/7/2026

Lúc 10h30 sáng 1/7/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,190 - 2,258 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 47.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 48.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý ở mức 58,479 - 60,293 triệu đồng/kg, giảm 1,18 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,2 triệu đồng/kg (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc miếng tại Ancarat được niêm yết ở mức 2,183 - 2,239 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 53.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Ancarat ở mức 57,426 - 59,206 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,86 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,92 triệu đồng/kg (bán ra) so với cuối ngày hôm qua.

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h30 ngày 1/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.192.000 2.257.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.192.000 2.257.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 58.373.187 60.186.516 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.211.000 2.280.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 58.960.000 60.800.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.185.000 2.241.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.925.000 11.205.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.133.000 29.880.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 58.266.000 59.815.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.555.000 22.223.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.740.000 29.630.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 57.480.000 59.260.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.184.000 2.257.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.920.000 11.285.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 1/7/2026

Giá bạc thế giới hôm nay cũng đi xuống. Lúc 10h25 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay niêm yết ở mức 57,75 USD/ounce, giảm 0,71 USD mỗi ounce, tương đương giảm 1,21% so với chốt phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc ổn định ở mức gần 58 USD/ounce nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 7 tháng.

Giá bạc giảm diễn ra trong bối cảnh đồng USD duy trì đà tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất. Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng trở lại sau xung đột Trung Đông làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến thị trường giảm kỳ vọng FED sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Hiện, giới đầu tư dự báo khoảng 65% khả năng FED sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi triển vọng từ cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đang diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các thông tin cho rằng hai bên sẽ tiến hành đối thoại tại Doha trong tuần này, khẳng định những thông tin đó là không có cơ sở.Theo phân tích của FX Empire, nếu giá bạc mất mốc 57 USD/ounce, kim loại này có thể tiếp tục giảm về vùng 50 USD/ounce.