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Giá bạc hôm nay 1/7/2026: Đà giảm chưa dứt

(VTC News) -

Theo đà lao dốc của thế giới, giá bạc hôm nay 1/7/2026 tại thị trường trong nước cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm so với hôm qua.

Giá bạc trong nước hôm nay 1/7/2026

Lúc 10h30 sáng 1/7/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,190 - 2,258 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 47.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 48.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý ở mức 58,479 - 60,293 triệu đồng/kg, giảm 1,18 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,2 triệu đồng/kg (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc miếng tại Ancarat được niêm yết ở mức 2,183 - 2,239 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 53.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Ancarat ở mức 57,426 - 59,206 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,86 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,92 triệu đồng/kg (bán ra) so với cuối ngày hôm qua.

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h30 ngày 1/7/2026

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.192.000

2.257.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.192.000

2.257.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo

58.373.187

60.186.516 

đồng/kg

Sacombank-SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L

2.211.000

2.280.000

đồng/lượng

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg

58.960.000

60.800.000

đồng/kg

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.185.000

2.241.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

10.925.000

11.205.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

29.133.000

29.880.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

58.266.000

59.815.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

21.555.000

22.223.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

28.740.000

29.630.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

57.480.000

59.260.000

đồng

Doji

Bạc Doji 999 - 1 lượng

2.184.000

2.257.000

đồng

Bạc Doji 999 - 5 lượng

10.920.000

11.285.000

đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 1/7/2026

Giá bạc thế giới hôm nay cũng đi xuống. Lúc 10h25 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay niêm yết ở mức 57,75 USD/ounce, giảm 0,71 USD mỗi ounce, tương đương giảm 1,21% so với chốt phiên trước đó. 

Theo Trading Economics, giá bạc ổn định ở mức gần 58 USD/ounce nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 7 tháng. 

Giá bạc giảm diễn ra trong bối cảnh đồng USD duy trì đà tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất. Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng trở lại sau xung đột Trung Đông làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến thị trường giảm kỳ vọng FED sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Hiện, giới đầu tư dự báo khoảng 65% khả năng FED sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi triển vọng từ cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đang diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các thông tin cho rằng hai bên sẽ tiến hành đối thoại tại Doha trong tuần này, khẳng định những thông tin đó là không có cơ sở.Theo phân tích của FX Empire, nếu giá bạc mất mốc 57 USD/ounce, kim loại này có thể tiếp tục giảm về vùng 50 USD/ounce.

Hoàng Lan
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