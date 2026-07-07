FIFA xóa án cho cầu thủ Mỹ, đội tuyển Anh cũng xin hủy thẻ đỏ

(VTC News) -

Theo nhà báo Matt Law của tờ Telegraph, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) dự kiến gửi đơn đề nghị LĐBĐ thế giới (FIFA) xem xét lại tấm thẻ đỏ của hậu vệ Jarrell Quansah. Cơ quan này hy vọng có thể xóa án phạt cho hậu vệ 23 tuổi để anh có thể ra sân ở vòng tứ kết.

Phút 53 trong trận đấu giữa Anh và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026, Quansah có tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Dù Quansah không cố ý (chân trượt vào bóng trước khi theo quán tính trở thành cú "đạp"), đây vẫn là pha bóng gây nguy hiểm cho đối phương. Theo quy định, hậu vệ của đội tuyển Anh tự động bị cấm thi đấu 2 trận.

Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trong trận Anh gặp Mexico. (Ảnh: Reuters)

Việc FIFA xóa thẻ đỏ - đúng hơn là tạm "treo" việc thực hiện án phạt - đối với Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ là cơ sở để FA muốn điều tương tự. FIFA xác nhận sẽ tạm đình chỉ án phạt cho Folarin Balogun dù anh vừa nhận thẻ đỏ trong trận đấu tại vòng 1/16 khi Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina. Đây cũng là tình huống cầu thủ phạm lỗi không cố ý nhưng gây nguy hiểm cho đối phương.

Anh không phải đội đầu tiên kiến nghị xóa án phạt thẻ đỏ sau khi FIFA đưa ra quyết định gây tranh cãi. Đội tuyển Pháp đã gửi đơn kháng nghị yêu cầu FIFA để xóa thẻ vàng của Michael Olise trong tình huống tranh cãi với cầu thủ Paraguay. Nếu Pháp vượt qua vòng tứ kết và Olise nhận thêm thẻ vàng, anh sẽ bị "treo giò" ở trận bán kết.

Tương tự như vậy, đội tuyển Anh rất cần sự phục vụ của Jarell Quansah trong hoàn cảnh đội bóng này không có nhiều lựa chọn thực sự chất lượng ở hàng phòng ngự. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã mất Tino Livramento và Reece James do chấn thương.

Tuy nhiên, cơ sở pháp lý của việc đình chỉ án phạt từ FIFA không chắc chắn.

Trong một thông báo từ FIFA, đơn vị này đã giải thích về việc đình chỉ án phạt cho Balogun. FIFA dựa trên Điều 27 của Quy định Kỷ luật để đưa ra quyết định này. Điều khoản quy định rằng Ủy ban Kỷ luật FIFA có thể đình chỉ việc thi hành án phạt kỷ luật đã được áp dụng ở thời điểm trước.