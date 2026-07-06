Trực tiếp bóng đá Mexico vs Anh 7h ngày 6/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Mexico và Anh bắt đầu lúc 7h ngày 6/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Anh mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Mexico vs Anh

Mexico gặp Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Estadio Azteca, Mexico City, Mexico. Đội thắng cặp Mexico vs Anh gặp Brazil hoặc Na Uy ở tứ kết.

Mexico đang có hành trình hoàn hảo tại World Cup 2026. Đội chủ nhà thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0, CH Séc 3-0 ở vòng bảng, sau đó vượt qua Ecuador 2-0 tại vòng 1/16.

Mexico đấu với Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Anh đứng đầu bảng L rồi thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel bị dẫn trước, trước khi Harry Kane ghi 2 bàn trong giai đoạn cuối trận.

Opta đánh giá Anh có 40,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Mexico là 31,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,9%.

Estadio Azteca là điểm tựa lớn của Mexico. Đội chủ nhà chưa từng thua một trận World Cup tại sân này, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.

Lịch sử đối đầu tại World Cup mới ghi nhận một lần Mexico gặp Anh. Ở vòng bảng World Cup 1966, Anh thắng 2-0 nhờ các bàn của Bobby Charlton và Roger Hunt.