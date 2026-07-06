Luật nào cho phép FIFA xóa thẻ đỏ cầu thủ Mỹ, Ronaldo cũng từng hưởng lợi?

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) gây tranh cãi lớn khi hủy án "treo giò" của tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun ngay trước trận gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Quyết định này được đưa ra có thể do chịu tác động từ những cuộc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù vậy, FIFA cũng trích dẫn điều khoản luật cho phép cơ quan này thực hiện việc xóa thẻ.

Balogun bị truất quyền thi đấu sau pha tranh chấp với hậu vệ Tarik Muharemovic của Bosnia & Herzegovina. Trọng tài Raphael Claus rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR, nhưng quyết định này vì cho rằng đây là tình huống phạm lỗi gây nguy hiểm cho cầu thủ đối phương, bất kể tiền đạo đội tuyển Mỹ có cố ý hay không.

Folarin Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Tarik Muharemovic. (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, trọng tài người Brazil ban đầu thậm chí không thổi phạt dù đứng rất gần tình huống. Chỉ sau khi được tổ VAR đề nghị xem lại băng hình, ông mới thay đổi quyết định. Các pha quay chậm cho thấy bàn chân của Balogun giẫm lên phần trên mắt cá chân của Muharemovic.

Balogun bị truất quyền thi đấu vì lỗi "phạm lỗi nghiêm trọng". Hai ngày sau, FIFA xác nhận anh phải nhận án treo giò một trận. Theo Quy chế về Kỷ luật của FIFA, các thẻ đỏ trực tiếp không được phép kháng cáo. Ngay sau trận đấu, các quan chức của FIFA và Liên đoàn bóng đá Mỹ đều xác nhận án phạt không thể bị khiếu nại.

Tuy nhiên, trong thông báo bất ngờ ngày 6/7, FIFA cho biết theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, án truất quyền thi đấu đối với Balogun sẽ được hủy bỏ. Dù vậy, chiếc thẻ đỏ vẫn được lưu trong hồ sơ của tiền đạo này trong thời gian thử thách kéo dài một năm. Nếu Balogun phạm một lỗi "có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự" trong thời gian này, anh sẽ phải chấp hành án treo giò một trận.

Điều 27 quy định Ủy ban Tư pháp FIFA có quyền "đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành một biện pháp kỷ luật". Trên thực tế, điều khoản này cho phép cơ quan tư pháp của FIFA phủ quyết hoặc điều chỉnh các quyết định kỷ luật trên sân.

Video: Mỹ thắng 2-0 Bosnia & Herzegovina

Điều này vốn ít được biết đến nhưng đã được FIFA áp dụng ngay từ những ngày đầu tiên của World Cup 2026 mà thậm chí người hâm mộ và truyền thông còn không để ý. Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ được hưởng lợi.

Siêu sao 41 tuổi lẽ ra không được thi đấu trận Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo. Anh bị cấm thi đấu ba trận sau chiếc thẻ đỏ trong trận vòng loại World Cup gặp Cộng hòa Ireland hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau đó, FIFA thông qua điều 27 giảm án xuống còn một trận. Ronaldo chấp hành án ở trận vòng loại gặp Armenia, qua đó đủ điều kiện ra sân trong hai trận mở màn vòng bảng World Cup gặp CHDC Congo và Uzbekistan.

Xa hơn, tại World Cup 1962, huyền thoại Brazil Garrincha vẫn được phép thi đấu trận chung kết với Tiệp Khắc dù đã bị đuổi khỏi sân ở bán kết. Do bị ốm, ông không tạo nhiều dấu ấn trong trận đấu, nhưng Brazil vẫn giành chiến thắng 3-1 để lên ngôi vô địch.

Các nguồn tin của The Guardian cho biết ông Trump đã thực hiện ba cuộc điện thoại tới FIFA nhằm thúc đẩy việc xem xét lại án phạt của Balogun. Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này. FIFA cũng từ chối đưa ra bình luận.